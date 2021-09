Kiinalainen älyauto käyttää Euroopassa Orangen IoT-verkkoa

Lynk & Co on kiinalaisen, Volvonkin omistajana tunnetun Geelyn sisarmerkki, joka kehittää uudenlaisia älyyn perustuvia autoja ja liikkumistapoja. Nyt Nyt Orange Buiness Services kertoo, että Euroopassa valmistajan ensimmäinen malli 01 SUV käyttää IoT-verkkoa ja Orange Business Services -infrastruktuuria tarjotakseen kuljettajille yhdistettyjä verkkopalveluja.

Lynk & Co tarjoaa jäsenyyteen perustuvaa liikkuvuutta niille, jotka haluavat mieluummin vuokrata kuin ostaa auton. Jokaisessa 01 SUV -autossa on sisäänrakennettu jakotoiminto, jonka avulla omistajat voivat ansaita tuloja yhteiskäyttötoimintojen avulla. Lynk & Co -palvelun jäsenet voivat hallita, valvoa ja jakaa autoaan yhteiskäyttöön älypuhelinsovelluksella, joka on yhteydessä autoon mobiiliverkon ja pilvipalvelun kautta.

Auton tekniikka on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja vaivattomaksi. Kaikissa niissä on suurikokoiset kosketusnäytöt ja telematiikka, jotka ovat aina yhteydessä internetiin ja auton omaan pilvipalveluun.

Orange on työskennellyt läheisessä yhteistyössä Lynk & Co:n ja Geely Holdingin innovaatio- ja teknologiayritys CEVT:n kanssa rakentaakseen Lynk & Co:n liiketoiminta- ja toimintamallin mahdollistavan ratkaisun. Jokainen 01 SUV hyödyntää Orangen IoT Managed Global Connectivity -ratkaisua, joka tarjoaa turvallisen ja saumattoman yhdistettyjen autopalvelujen, internet-yhteyden ja online-seurannan integraation. Sen avulla asiakkaille voidaan tarjota esimerkiksi ladattavia laskutusraportteja ja ilmoittaa ennakoivasti huoltopäivityksistä.

Autoihin asennetaan jo valmistusvaiheessa SIM-kortti, joka toimii kaikkialla maailmassa. Orangen IoT-mobiiliratkaisun avulla käyttäjät voivat nauttia digitaalisista elämyksistään missä tahansa maassa vaihtamalla roaming-palvelutarjoajia.

Kuluttajat voivat ostaa Lynk & Co -auton omakseen, minkä jälkeen he voivat vuokrata autoaan muille yhteiskäyttöpalvelun kautta. Näin he saavat autostaan vuokratuloja kertaluontoisesti tai jopa vakituisesti kuukausittain. Autoja ja liikkuvuusjäsenyyksiä voi ostaa verkossa tai Lynk & Co -kerhoista, jotka on suunniteltu tavallista näyttelytilaa sosiaalisemmiksi kokoontumispaikoiksi. Kerhoja toimii jo Amsterdamissa, Antwerpenissä ja Göteborgissa. Seuraava kerho avataan Berliinissä, minkä jälkeen vuorossa ovat Barcelona, Milano ja Pariisi.