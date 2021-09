Maailman ensimmäinen nestejäähdytetty datakeskuskontti

Schneider Electric on esitellyt konttiin ahdetun datakeskuksen, jota se kehuu maailman ensimmäiseksi nestejäähdytteiseksi, liikuteltavaksi datakeskukseksi. Esiasennetussa modulaarisessa datakeskuskontissa on Avnetin integroima ja Iceotopen kehittämä jäähdytysratkaisu, jossa palvelimet ovat upotettu jäähdytysnesteeseen.

Tämän jäähdytystavan ansiosta CPU- ja GPU-intensiivisten suurteholaskennan (HPC) reunaohjelmien käyttöönotot voidaan toteuttaa entistä luotettavammin sekä vaativissa että hajasijoitetuissa toimintaympäristöissä. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa reaaliaikaisen datan nopeamman käsittelyn entistä tehokkaammin ja pienemmällä viiveellä niin teollisuuden, telekommunikaation, puolustusteollisuuden, kaivostoiminnan kuin elintarviketeollisuudenkin toimialoilla.

20-jalkaiseen ISO-standardin mukaiseen konttiin sijoitettu uusi All-In-One-ratkaisu on suunniteltu vakiototeutuksena 60 kilowatin IT-kuormalle ja kapasiteettia voidaan laajentaa jopa 336 kilowattiin asti. Järjestelmän varavirtajärjestelmänä toimii akustolla varustettu kolmivaiheinen 80 kilowatin Galaxy VS UPS-laitteisto. Lisäksi järjestelmä on varustettu palontorjunnalla sekä täysin integroidulla, redundanttisella jäähdytysjärjestelmällä. Fyysisen ympäristön ja IT-laitteiden etävalvonta sekä hallinta on mahdollista EcoStruxure IT -ohjelmistolla.

Osana EcoStruxure Modular Data Centers -valikoimaa nestejäähdytetty All-In-One-moduuli tarjoaa nopean, joustavan ja ennustettavan ratkaisun, joka tarjoaa saman laadun ja toimivuuden kuin perinteisesti toteutettu datakeskus. Se mahdollistaa uuden datakeskuskapasiteetin suunnittelun, rakentamisen ja asentamisen murto-osassa perinteisten datakeskusympäristöjen hankkimiseen ja kehittämiseen tarvittavasta ajasta. Kaikki laitteet on asennettu tehtaalla ja testattu kestävän ja ennustettavan suorituskyvyn tarjoamiseksi pienemmällä riskillä ensimmäisestä päivästä lähtien.

Käyttämällä Iceotopen nestejäähdytteistä Ku:l 2-runkokoteloa, joka on integroitu Schneider Electricin NetShelter-laitekaappiin kriittiset IT-laitteet ovat täysin eristetty ympäristöstä ja ne nestejäähdytetään suljetussa kotelossa, joka ei läpäise pölyä, kaasuja eikä kosteutta. Turvalliset ja murtosuojatut, tietojenkäsittely-, tallennus- ja verkkolaitteet on suojattu ylimääräisellä fyysisellä ja I/O-liitännäisillä turvaratkaisuilla.

Lisätietoja uudesta Schneider Electric All-In-One -datakeskuskontista löytyy täältä.