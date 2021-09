Kaikki internetin kautta kulkeva data voi muuttua matkan varrella kohdatusta kohinasta, kuten mikroaalto- tai Bluetooth -laitteen sähkömagneettisista häiriöistä. Tähän asti dekoodaus on vaatinut erillispiirejä, mutta nyt Massachusetts Institute of Technologyssa on kehitetty piiri, joka osaa dekoodata kaiken verkossa lähetetyn datan.

Sveitsiläinen u-blox on esitellyt uuden GNNS-piirien ja -moduulien evaluointityökalun. U-center-2 mahdollistaa kaikkien kymmenen polven M10-paikannuspiirien ja -moduulien määrittämisen, niiden suorituskyvyn arvioinnin, ohjelmiston laadun parantamisen ja suorituskyvyn parantamisen Windows-tietokoneilla.

Suomen viranomaisverkkoja operoiva Erillisverkot on julkistanut ensimmäinen teknologian trendeihin keskittyvän katsauksensa. Sen mukaan %G avaa monia uusia mahdollisuuksia viranomaisverkoille, mutta toisaalta julkinen pilvi on haaste. Viranomaisdata tallentuukin nyt omaan turvattuun pilvipalveluunsa.

Check Pointin tietoturvatutkijat ovat seuranneet koronaan liittyvien kauppapaikkojen kehittymistä darknetissä jo pitkään. Väärennettyjä todistuksia on nyt myynnissä useimpiin maihin, myös Suomeen. Suomalaisen koronatodistuksen hinta on Check Pointin tietojen mukaan 150 euroa. Vielä elokuussa väärennöksiä tarjoavia myyjiä oli Telegramissa noin tuhat, kun nyt kauppapaikkoja on noin 10 000.

Kiinalainen Xiaomi esitteli eilen uudet 11T- ja 11T Pro -huippumallit sekä edullisemman 11 LIte 5G NE -puhelimen. Erityisesti huippumalli 11T Pro osoittaa, että valmistaja haluaa tosissaan älypuhelinmarkkinoiden ykköseksi.

Autoja on pitkään kutsuttu tietokoneiksi pyörillä. Tesla aloitti trendin syöttämällä ohjelmistopäivityksiä autoihinsa verkon yli. Nyt Volkswagen tekee saman. Sen sähköautojen ID-mallisto saa jatkossa automaattisesti parannuksia ja uusia ominaisuuksia mobiiliverkon kautta.

DNA ilmoitti elokuussa 2021 ajavansa 3G-verkkonsa alas Suomessa ja samalla yksi mobiiliteknologian aikakausi tulee päätökseen. Mutta miksi operaattori ajaa alas 3G-verkon, muttei vanhempaa GSM-verkkoa? DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen selventää.

Apple julisti eilen illalla uudet iPhone 13 -puhelimensa. Lanseeraus oli tuttuun tapaan täynnä superlatiiveja. Moni asia on ennallaan: lovi, hitaahko lataus ja oma liitin laitteiden pohjassa. Applella on kuitenkin taas yksi ase, joka on todella tehokas kilpailijoita kohtaan.

Kaksi viikkoa sitten Nokia ilmoitti pysäyttävänsä työnsä avointen verkkojen yhteisön eli O-RAN Alliancen teknisissä työryhmissä. Syynä oli muutaman yhteisön jäsenen joutuminen Yhdysvaltain kieltolistalle. Nyt Nokia on palannut mukaan työhön, mutta epäilykset hankkeen ympärille eivät ole hälventyneet.

Messukeskukseen Helsinkiin valmisteltu kansainvälinen Cyber Security Nordic -tapahtuma siirtyy ja järjestetään hybriditapahtumana 11.–12.1.2022 Messukeskuksessa Helsingissä. Kansainvälinen tapahtuma vaatii matkustamista ja useissa isoissa yrityksissä on vielä lokakuussa matkustuskielto.