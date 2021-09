Huawei: RISC-V ei vielä valmis älypuhelimiin

Jan-Erik Ekberg johtaa Huawein järjestelmäturvallisuuden laboratoriota eli HSSL:ää (Helsinki System Security Lab) Helsingissä. ETN tapasi hänet eilen Helsingissä, jossa puheeksi tuli myös uusi avoin RISC-V-prosessoriarkkitehtuuri. Se ei Ekbergin mukaan ole vielä valmis älypuhelimiin.

- Mikro-ohjaimissa RISC-V:tä nähdään jo. Myös tutkimuspuolella arkkitehtuuria katsotaan erityisesti ohjainpuolelta. Arkkitehtuurina se on vasta tulossa. Nyt on nähty ensimmäiset julkistukset, joissa RISC-V-piiri on lähellä mobiililaitevahvuutta. En näe, että RISC-V voisi ihan vielä kompensoida mobiililaitepuolella Arm:n dominanssia. Ajan myötä siitä saattaa tulla vaihtoehto, Ekberg muotoilee.

Sitä hän ei halua ennustaa, milloin tämä voisi olla ajankohtaista. - Nämä ovat valmistajien bisnesratkaisuja.

Ohjainten lisäksi RISC-V-ytimiä nähdään isojen ASIC-piirien sivuprosessoreina. Ekberg muistuttaa, että arkkitehtuurin käytössä kyse ei ole pelkästään itse ytimen suorituskyvystä. - Coren lisäksi tulevat välimuistit, välimuistien koherenssit ja liukuhihnan optimoinnit, jotka kaikki yhdessä tekevät moniydinprosessorista tehokkaan. RISC-V:n kohdalla koko muu ympäristö on vielä kehityksessä jäljessä esimerkiksi Intelin tai Arm:n prosessoreihin verrattuna.

Viime vuosien aikana Huawei on tietysti käynyt läpi isoa murrosta, kun pääsy uusimpaan Androidin on estetty. Yhtiö on panostanut satoja miljoonia dollareita – jollei miljardeja – oman Harmony OS -alustan kehitykseen. Kun HSSL:n tehtävänä on järjestelmätason tietoturvan kehittäminen Huawein laitteisiin, on tietysti mielenkiintoinen kysymys, mikä on muuttunut Harmony OS:n myötä?

- Paradoksaalisesti tässä mullistuksessa meidän tietoturvapuolella mikään ei ole muuttunut. Kaikki mikä on ollut Androidin ytimen alapuolella, on koko ajan ollut valmistajan omissa käsissä kaikilla laitevalmistajille. Rajapinnat kernelille ylöspäin on kiinnitetty, mutta kaikki muu on ollut meidän tietoturvaa alusta alkaen. Sama tietoturva on nyt siirretty Harmony OS -ympäristöön, mutta se on säilynyt muuttumattomana. Onko tietoturvan päällä sitten Android vai Harmony OS, sillä ei ole merkitystä.

Mieleen tulee tapaaminen Huawein softakehityksen kanssa muutama vuosi sitten, jolloin Androidia moitittiin aika suoraan joustamattomaksi ja hitaaksi. Epävirallisesti tosin, tottakai. Onko omasta alustasta jopa etua?

- Ehkä siinä mielessä, että uudessa ekosysteemissä voimme optimoida rajapintoja paremmin. Aikaisemmin siinä oli kyse suuremmasta yhteistyökuviosta. Jos puhutaan vaikkapa mobiilimaksamisen rajapinnoista tai laitteen tunnistamisesta, niin aikaisemmin rajapinnat tuli kumppanilta tai ne kehitettiin yhteistyössä. Nyt on suurempi vapaus tehdä optimoidumpia ratkaisuja, Ekberg päättää.