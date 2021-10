Mobiili tietoliikenne perustuu langattomiin tukiasemiin, mutta tähän asti niissä on ollut paksuja kaapeleita. Radiot tarvitsevat yhteyden runkoverkkoon ja niihin pitää syöttää virtaa. Ericsson on nyt demonnut Seattlessa ratkaisua, jossa 5G-tukiasema saa virtansakin langattomasti.

Operaattorin kannattaa ehdottomasti automatisoida IP-verkkonsa toiminta. Nokian yhdessä Analysys Masonin teettämän tutkimuksen mukaan operaattorit voivat pienentää verkon operoinnin kustannuksia jopa 65 prosenttia IP-verkon automaation avulla.

OnePlus on esitellyt avoimen beetaversion OxygenOS-käyttöjärjestelmän versiosta 12. oko käyttörajapinta on nyt integroitu OPPOn Color OS -koodiin, minkä pitäisi parantaa vakautta ja kuluttaa vähemmän virtaa. Käyttäjän kannalta tärkeintä on käyttöliittymän räätälöinnin lisääntyminen.

RECOMin RAC02E- ja RAC03E-sarjat ovat piirilevylle asennettavaksi tarkoitettuja AC/DC-muuntimia, jotka ovat sijoitettu hermeettiseen, matalaprofiiliseen koteloon (korkeus 15,4 millimetriä). Niiden tehot ovat 2 ja 3 wattia. Tuotteet ovat tarkoitettu teollisuussovelluksiin, IoT-laitteisiin sekä rakennusten automatisointijärjestelmiin ja kuluttajalaitteisiin.

Raspberry Pi -säätiö yllätti monet alkvuodesta esittelemällä oman talon sisällä kehitetyn ohjainpiirin. Nyt Sfera Labs on tuonut trjolle teollisuuden IO-moduulin, joka perustuu samaiseen RP2040-mikro-ohjaimeen. Moduulissa yhdistyy digitaalinen ja analogisen tulo/lähtöliitäntä ohjaimen suorituskykyyn ja helppokäyttöisyyteen.

Mathworks on esitellyt 2021b-päivityksen suosittuun MATLABiin ja Simulink-työkaluun. Pakettiin on tuotu kaksi kokonaan uutta tuotetta, viisi isoa päivitystä ominaisuuksiin ja kaikkiaan satoja uusia ominaisuuksia.

LUT-yliopisto (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) perustaa Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin Lahteen. Tavoitteena on tuoda tuorein tutkimustieto suomalaisten yrityksien käyttöön ja tukea uusia innovaatioita ja liiketoimintaa sähköisissä liikennejärjestelmäratkaisuissa. Kempower tukee professuuria 5 vuoden aikana 100 000 eurolla.

PCIe5 on tärkeä edistysaskel PC-koneissa, sillä se kaksinkertaistaa datanliikuttelun teoreettisen maksimin 16 gigatavuun sekunnissa. Nyt Kioxia on esitellyt ensimmäistä PCIe5-tekniikkaa tukevaa SSD-protoaan ja testi lupaa selvästi suurempi nopeuksia datantallennukseen ja -lukuun.

Huawei hävisi 22. kesäkuuta Ruotsin telehallintoviranomaista eli PTS: ää vastaan nostetun kanteen hallinto-oikeudessa. Yhtiö ei kuitenkaan luovuta vaan se haluaa päätöksen muutoksenhakutuomioistuimen arvioitavaksi.

Verkkolaitteiden markkinat kasvoivat huhti-kesäkuussa 5,1 prosenttia, kertoo MTN Consulting. Sekä Nokia että Ericsson onnistuivat kasvattamaan laitemyyntiään, mutta markkinajohtaja Huawein lukema pieneni.