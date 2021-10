Langaton linkki korvaa teollisuusliittimet

STMicroelectronics ja impedanssiohjattujen ja optisten liitäntäratkaisujen valmistaja Rosenberger kertovat kehittävänsä yhdessä kontaktitonta liitintä luotettaviin kaksisuuntaisiin lyhyen kantaman linkkeihin teollisuudessa ja lääketieteen laitteissa.

Rosenbergerin langaton liitin on nimeltään RoProxCon. Se hyödyntää ST:n 60 gigahertsin RF-lähetin-vastaanotinta (ST60A2) nopeaan tiedonsiirtoon. Samalla se suojaa datansiirtoa liikkeiltä, tärinältä, pyörimiseltä ja epäpuhtauksilta, kuten kosteudelta ja pölyltä, jotka voivat häiritä tavanomaisia nastaliittimiä.

ST60A2 yhdistää suuren tiedonsiirtonopeuden Bluetoothin kaltaiseen virrankulutukseen. Tekniikka avaa tietä myös aivan uudenlaisille lääketieteen ja teollisuuden sovelluksille, joita fyysiset yhteydet eivät enää rajoita.

RoProxCon-liitännän yli voidaan siirtää dataa kuuden gigabitin sekuntinopeudella molempiin suuntiin eli kyseessä on fulld duplex -liitäntä. - Ratkaisu on merkittävästi halvempi kuin vaihtoehtoiset optiset liittimet ja kuluttaa paljon vähemmän virtaa kuin muut RF -tekniikat, sanoo Rosenbergerin lääketieteen ja teollisuuden tuotteiden johtaja Folke Michelmann.

STMicroelectronicsin ST60A2-piiri tarjoaa luotettavan jopa 6,25 gigabitin datanopeuden lyhyissä, muutaman senttimetrin pisteestä-pisteeseen -liitännöissä. Piiri toimii laajalla lämpötila-alueella (-40 ... +105 ° C), joten se soveltuu hyvin teollisuuteen. Lähetin on pakattu 2,2 x 2,2 millimetrin koteloon ja sen tehonkulutus on vain 70 milliwattia.

RoProxConissa ST:n lähetin-vastaanotin on yhdistetty asianmukaiseen antenniin, joka tarjoaa erinomaisia vaihtoehtoja eri käyttöalueille.