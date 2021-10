Intel käyttää RISC-V-softaprosessoria!

Intel on esitellyt viidennen sukupolven NiOS-prosessorin, joka on ohjelmallinen FPGA-järjestelmäpiireille integroitava suoritin. Uutta NiOS V -prosessorissa on se, että siinä käytetään avointa RISC-V-käskykantaa. Softaprosessori on joustava tapa toteuttaa dedikoitua logiikkaa ohjelmoitavalla FPGA-piirillä.

NiOS on prosessori, joka on tullut Intelille kuusi vuotta sitten, kun prosessorijätti osti FPGA-valmistaja Alteran. Alteran tuotelinjoilla softaprosessoreita on käytetty pitkään ja sen FPGA-piireillä hyödynnettiin myös kovakoodattuja Arm-ytimiä.

X86-arkkitehtuurin nimeen vannovalle Intelille RISC-V-prosessorin käyttäminen on silti hieman ”erikoinen” ratkaisu. Sitä voidaan käyttää Cycline-, Stratix- ja Arria-sarjan FPGA-piireillä. Prosessori sisältyy uuteen FPGA-työkalusettiin, joka tällä hetkellä kulkee nimellä Quartus Pro 21.3.

Lisätietoja löytyy täältä. Kyse on softaprosessorista, jonka suorituskyky on 0,46 MIPSiä megahertsiä kohti. Sen suorituskyky on noin puolet Arm M0+-ytimeen verrattuna.