SEGGER tekee RTOSista selvästi nopeamman

Saksalainen sulautettujen työkalujen kehittäjä SEGGER on esitellyt parannuksia reaaliaikaiseen embOS-käyttöjärjestelmäänsä. RTOSeissa tyypilliset yhden millisekunnin keskeytysajat voidaan nyt määrittää mikrosekunteina tai jopa prosessorin kellojakson tarkkuudella.

Tämän tuloksena RTOS-käyttöjärjestelmän toiminta nopeutuu. SEGGERin perustaja Rolf Segger kehuu uutta embOS-Ultraa vallankumoukselliseksi RTOS-käyttöjärjestelmäksi.

- Kellojaksojen eli syklien käyttäminen RTOS:n sisäisenä aikaperustana on täysin uusi konsepti, jolla on monia etuja. Ajoituksen tarkkuus on suuruusluokkaa parempi kuin perinteisillä RTOSeilla, Segger hehkuttaa.

Kyse ei ole pelkästään teoriasta tai teknisestä konseptista. - Käytämme tekniikkaa jo J-Link-virheenkorjausantureissamme ja Flasher In-System -ohjelmointilaitteissamme. Huomasimme, että se yksinkertaistaa järjestelmän suunnittelua ja mahdollistaa RTOS API -kutsujen käytön silloin, kun jouduimme käyttämään erillisiä laitteistoajastimia.

Siirtyminen perinteisestä RTOS:sta syklipohjaiseen embOS-Ultraan on hyvin yksinkertaista. Sovelluksiin ei tarvita muutoksia, koska olemassa olevat rajapinnat ja RTOS-käyttäytyminen säilyvät entisellään. Uusi embOS-Ultra tarjoaa millisekunnissa kohdistetun ajoituksen, kun käytetään klassisia embOS API -kutsuja, ja mikrosekunnin tai kellojakson resoluution, kun käytetään uusia API-kutsuja.

Perinteisiä embOS-rajapintoja voidaan käyttää rinnan uusien embOS-Ultra -rajapintojen kanssa samassa sovelluksessa. Sovellukset voivat hyötyä välittömästi embOS-Ultra-päivityksestä, SEGGER kehuu.

Lisätietoja SEGGERIN sivuilta.