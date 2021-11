Mikä on kaikkein tehokkain Android-puhelin?

AnTuTu on suosittu Android-puhelinten suorituskyvyn mittausohjelmisto. Nyt sen kehittäjät ovat raportoineet, mitkä ovat tämän hetken tehokkaimmat luurit. Kymmenen tehokkaimman listalle on päässyt vain puhelimia, joista löytyy Qualcommin Snadragon 888 -piirisarja.

Snapdragon 888 julkistettiin jo vuosi sitten joulukuussa Qualcommin Tech Summit -tapahtumassa, kuten yhtiön tapoihin kuuluu. Piirisarjaan on tehty vuoden aikana yksi päivitys, joten kaikkein tehokkain versio on SD 888 Plus.

Tämä piirisarja on hyvin edustettuna AnTuTun listalla. Tehokkain on pelipuhelin Black Shark 4S Pro, jossa muistia on 16 + 512 gigatavua. Sen noteeraus testissä oli 875 902 pistettä. Listan kakkosena on samalla piirisarjalla varustettu Nubia Red Magic 6S Pro, jossa keskusmuistia on 12 gigatavua.

Sijat 3-10 menevät listalla näille laitteille. iQOO 8 Pro, Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro+, Asus ROG Phone 5s, iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro ja Oppo Find X3 Pro. Listan laitteista puolet perustuu SD 888 -piirisarjaan, toinen puoli trimmattuun Plus-versioon.