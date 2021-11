Qt on valmis isoon kasvuun, panostaa myös mobiiliin

Suomalainen Qt tunnetaan työkaluista, joilla voidaan luoda käyttöliittymiä laitteistoriippumattomasti. Tänään yhtiö kertoi World Summit -tapahtumassaan uudesta 6.2-alustastaan. Sen myötä Qt on valmis ottamaan ison hyppäyksen eteenpäin. Kännykkäkin kiinnostaa taas yhtiötä.

Toimitusjohtaja Juha Warelius kertoi aluksi, että yhtiö on yhteensä investoinut yli 100 miljoonaa euroa tuotekehitykseen. - Qt:llä on rakennettu käyttöliittymä yli miljardiin laitteeseen ja työkalujamme käyttää 1,5 miljoonaa käyttäjää.

Wareliuksen mukaan menestyksen perusta on kaksoislisenssimalli. Opiskelijat käyttävät avoimen lähdekoodin ilmaisia työkaluja ja usein he siirtyvät työelämässä kaupallisten lisenssien käyttäjiksi. - Jatkossa panostamme enemmän mobiili- ja työpöytäsovellusten kehitykseen autojen ja sulautettujen laitteiden lisäksi, Warelius lupasi.

Uudesta Qt 6.2:sta kertoi yhtiön pääarkkitehti Lars Knoll. Aluksi Knoll korosti työkalujen laadun merkitystä. - Bugittoman koodin luminen on mahdotonta, mutta työkalut määrittävät kuinka hyvää koodi on.

Syyskuun lopulla julkistettu Qt 6.2 on ensimmäinen pitkän teknisen tuen LT-versio pitkän aikaan. Siinä on otettu isoja askelia eteenpäin. Ensinnäkin alusta tukee C++:n uusinta 17-versiota. Rajapintoja on lisätty ja nyt Qt tukee esimerkiksi kaikki neljää keskeistä grafiikkarajapintaa (Open GL, Vulkan, Metal, Direct 3D 11).

Qt 6:ssa grafiikkamoottoreita varten luotiin aivan uusi abstraktiokerros, mikä tarkoittaa, että Qt:tä voidaan käyttää yhä useammilla alustoilla. - Viime vuosina grafiikkakehitys on tullut hankalammaksi kun rajapintoja on tullut enemmän, mutta Qt 6 poistaa kehittäjiltä tämän ongelman, Knoll kehui.

Demossa ajettiin samaa koodia Rasberry Pi-kortilla Linuxilla, Windowsilla ja Android-tabletilla sekä Mac Minillä. Qt 6:n myötä voidaan käyttää laitepohjaista grafiikkakiihdytystä, koska alusta tukee kaikkia API-rajapintoja, ei vain perinteistä Open GL:ää.

C++17-tuen myötä Qt sai paljon uusia ominaisuuksia. Knollin mukaan siirtymä antoi samalla mahdollisuuden siivota työkalujen omaa koodia ja tehdä tuotetusta koodista ylläpidettävämpää. Tämä toteutuu esimerkiksi yksinkertaisimmilla rajapinnoilla kontteihin.

Qt-koodia on aiemmin koostettu ohjelmistoksi qmakella, mutta CMake on noussut build-työkalujen de facto -standardiksi. – Cmake auttaa yhdessä keskeisessä korkean tason tavoitteissamme eli kehittäjien tuottavuuden parantamisessa, Knoll perusteli.

Qt Design Studio perustuu jo Qt 6.2:een. Knoll suositteli kehittäjille siirtymistä uudelle alustalle. Siirtymä ei ole triviaali, mutta Qt:n ohjeilla sen pitäisi sujua suhteellisen vaivattomasti. Ensiksi pitää oma käännin päivittää tukemaan C++17-versiota, sen jälkeen oma sovellus pitää päivittää tukemaan Qt 5.15:a ennen kuin voidaan siirtyä 6.2:een.

Qt:n tapa painottaa nyt myös mobiili- ja työpöytäsovellusten käyttöliittymäkehitystä on mielenkiintoinen, koska aikanaan yhtiö käytännössä hylkäsi älypuhelimet keskittyen sulautettuihin ja autoihin. Tuotehallinnan johtaja Marko Kaasila kuitenkin perusteli mobiilin rehabilitaatiota. - Älypuhelimet näyttävät laitteina samanlaisilta ja helpointa niissä on erottautua ohjelmistolla.