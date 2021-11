Fotorealistinen grafiikka tulee älypuhelimiin

Säteenjäljitys eli ray tracing on tekniikka, joka imitoi valon käyttäytymistä realistisesti grafiikkakorteilla. Imagination Technologies on esitellyt tekniikan, jolla sama fotorealistinen vaikutelma saadaan kännykkään. Tekniikka on nimeltään Photon.

Nykyään kiinalaisomistuksessa oleva, mutta aiemmin esimerkiksi iPhone-puhelimien grafiikkaprosessorit suunnitellut Imagination on esitellyt IMG CXT -grafiikkaprosessorien IP-perheen. Siinä hyödynnetään ensimmäistä kertaa yhtiön kehittämää PowerVR Photon -tekniikkaa.

Säteenjäljityksellä eli valon käyttäytymistä todellisessa maailmassa jäljittelemällä on mahdollista luoda 3D-kohtauksia, jotka ovat lähes mahdottomia erottaa todellisesta elämästä. Laskennallisen monimutkaisuutensa vuoksi säteenseuranta on tullut pöytätietokoneisiin ja pelikonsoleihin vasta äskettäin, mutta IMG CXT:n vallankumouksellisen Photon-arkkitehtuurin ansiosta mobiilikehittäjät ja pelaajat voivat nyt myös hyödyntää tätä renderöintitekniikkaa täydellä laitteistokiihdytyksellä.

Photon-arkkitehtuuri tarjoaa suuren harppauksen älypuhelimien, tablettien, kannettavien tietokoneiden ja autoteollisuuden ratkaisujen grafiikan mahdollisuuksissa. Imagination on luokitellut kuusi eri tasoa, joilla säteenjäljitystä prosessorilla tehdään (0-5). IMG CXT:n fotoniarkkitehtuuri sijaitsee tasolla 4, mikä tekee siitä edistyneimmän tällä hetkellä saatavilla olevan tekniikan.

Esimerkkinä Imagination esittelee IMG CXT-48-1536 RT3 -ytimen, jonka kolme säteenkiihdytysklusteria tuo laitteeseen 1,3 miljardin säteen piirtokyvyn sekunnissa (1,3 GRay/s). Tämä tuottaa fotorealistisia varjoja, heijastuksia ja valaistusta suurella kehysnopeudella myös mobiililaitteissa.

IMG CXT on myös merkittävä edistysaskel rasteroidun grafiikan suorituskyvyssä, sillä laskenta-, teksturointi- ja geometriasuorituskyky on 50 prosenttia parempi kuin Imaginationin edellisen sukupolven GPU-IP:ssä.

Photon-arkkitehtuuri voidaan skaalata pilvi-, datakeskus- ja PC-markkinoille Imaginationin moniydintekniikan ansiosta. Tämä voi tuottaa jopa 9 TFLOPS rasteroitua FP32-suorituskykyä ja yli 7,8 miljardin säteen suorituskyvyn (GRay/s) sekunnissa.

IMG CXT sopii esimerkiksi huippuluokan autojen käyttöliittymäalustoille. Se mahdollistaa ajoneuvojen fotorealistisen esityksen surround-näkymää ja tiheitä kaupunkialueita varten satelliittinavigaattoria varten sekä sekatodellisuuden heads-up-näytöt (HUD), digitaaliset nopeusmittarit ja muut tietonäytöt. Se voi myös tarjota huippuluokan peli- ja viihde-elämyksiä autossa, kun matkustajat odottavat auton akuston latautumista.