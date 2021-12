RISC-V tulee nyt grafiikkaprosessoriin

Imagination Technologies tunnetaan tehokkaista sulautettavista grafiikkaytimistä. Nyt englantilaisyritys on julkistanut ensimmäisen avoimeen RISC-V-käskykantaan perustuvan grafiikkasuorittimensa.

Uusi IP on nimeltään Catapult. Se voidaan konfiguroida suorituskykyä, tehokkuutta tai tasapainotettuja profiileja varten, mikä tekee niistä sopivia useille markkinoille. Catapult tulee tarjolle neljänä tuoteperheenä: mikro-ohjaimiin, reaaliaikaisiin sulautettuihin suorittimiin, korkean suorituskyvyn sovellusprosessoreihin sekä autojen toiminnallisen turvallisuuden prosessoreihin.

Ensimmäinen tuoteperhe, mikro-ohjaimiin liitettävä grafiikkaprosessori, on jo toimituksissa asiakkaille. Nyt Imagination julkistaa reaaliaikaiset sulautetut Catapult-suorittimet saataville. Suorituskykyiset sovellusprosessorit ja autoteollisuuden prosessorit seuraavat vuodesta 2022 alkaen.

Catapult-grafiikkaprosessorit on suunniteltu markkinoille, jotka kattavat 5G-modeemit, tallennustilan, ADAS-ratkaisut ja autonomiset ajoneuvot, datakeskukset ja korkean suorituskyvyn laskennan. Ne ovat monisäikeisiä ja niitä on saatavilla sekä 32- että 64-bittisinä versioina, ja niissä on lukuisia asiakkaan konfiguroitavia vaihtoehtoja sovelluksen tarpeiden mukaan.

Prosessorit voidaan skaalata kahdeksaan epäsymmetriseen koherenttiin ytimeen klusteria kohden. Tämä lisää järjestelmäpiirien monipuolisuutta. Piireille voidaan myös lisätä mukautettuja kiihdyttimiä.

Lisätietoja Catapult-prosessoreista täältä.