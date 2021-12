Mikropiirien valmistus lienee maailman vaativinta valmistusta. Lisäksi tehtaat ovat äärimmäisen kalliita rakentaa. Tämän takia yhä useampi puolijohdetalo valmistuttaa sirunsa sopimusvalmistajilla. Tämä ns. foundry-liiketoiminta kasvaa siksi kovaa vauhtia.

Ääni on molekyylien liikettä ilmassa. Kaiuttimien rakentaminen erittäin pieneen tilaan ja ennen kaikkea erittäin ohueksi on siksi äärimmäisen vaativaa. Piilaaksolainen xMEMS on esitellyt Tomales-kaiuttimen, joka on vain 1,15 millimetriä paksu. Silti se tuo laadukkaan äänentoiston esimerkiksi älylaseihin.

Nokia ja operaattori CityFibre ovat testanneet Ison-Britannian ensimmäistä 25 gigabitin passiivista optista verkkoa. Demossa Glasgow'n yliopistossa liitettiin kolme tukiasemaa core-verkkoon ja soitettiin holografinen puhelu 5G-verkon yli.

Italialainen Eggtronic on julkistanut uuden patentoidun tehoarkkitehtuurin, joka parantaa merkittävästi tehokkuutta ja pienentää AC/DC-muuntimien kokoa, jotka ovat perustuneet ACF- (active clamp flyback) tai QR- eli kvasiresonanssitopologioihin.

Imagination Technologies tunnetaan tehokkaista sulautettavista grafiikkaytimistä. Nyt englantilaisyritys on julkistanut ensimmäisen avoimeen RISC-V-käskykantaan perustuvan grafiikkasuorittimensa.

Rittalin asiantuntijat ovat törmänneet melko hurjiin tapauksiin kartoittaessaan datakeskusten toimivuutta. Heidän mukaansa noin 30 prosenttia Suomen datakeskuksista on vailla kunnollista huoltoa ja ylläpitoa. Vakavia puutteita on tavattu jopa sairaaloissa.

Digitaaliseksi kaksoseksi kutsutaan rakennuksen, tehtaan, teollisuuslaitteen tai tuotantolinjan virtuaalista esitystä, jota voidaan käyttää esimerkiksi ennakoivaan ylläpitoon tai vaikkapa laitteen parantamiseen mallintamalla. Amazonin AWS-tytär on esitellyt tekniikan, jolla digitaalinen kaksonen voidaan luoda pilvessä mistä tahansa saatavilla olevasta datasta.

Piikarbidi eli SiC on toinen uusista, nopeasti kasvavista tehoelektroniikan komponenttien materiaaleista. Trendforce ennustaa sille kovaa kasvua. Veturina ovat sähköautot ja erityisesti niissä siirtyminen 800 voltin arkkitehtuureihin.

Joskus mullistavat ratkaisut ovat yksinkertaisia. Esimerkiksi Japanilainen HIOKI on esitellyt yleismittarin, joka kirjoittaa mittausarvot suoraan haluttuun toimisto-ohjelmaan. Data siirtyy PC:lle Bluetooth-yhteydellä. DT4261-yleismittari voidaan asettaa Excel Direct -tilaan, mikä mahdollistaa mittausarvojen kirjoittamisen suoraan Excel-taulukkoon, muistioon, Wordiin, Power Pointiin – eli melkein mihin tahansa Windows ohjelmaan, joka hyväksyy näppäimistösyötön.

HDMI on erinomainen standardi, joka on vallannut video- ja audiosignaalin siirron olohuoneissa ja työpöydillä. EU:n sähköturvallisuusviranomaisten tekevä testi kuitenkin osoittaa, että HDMI-kaapelien laadussa on paljon toivomisen varaa.