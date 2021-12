Analog Devices tunnetaan ennen kaikkea signaalinkäsittelyn piirejä kehittävänä puolijohdetalona. Nyt ADI on tuonut tarjolle oman Linux-versionsa. Kuiper Linux perustuu Raspberry Pi -korteilta tuttuun Raspbianiin ja helpottaa erilaisten ADI-oheislaitteiden liittämistä Linux-järjestelmään.

Energianhallintayhtiö Eaton on julkistanut uuden tulokkaan UPS-tuoteperheeseensä. Suorituskyky ja joustavuus edellä suunniteltu 5PX Gen2 on käyttökustannuksiltaan edullinen, varmistaa palvelun jatkuvuuden entistä tehokkaammin ja on erittäin helppokäyttöinen. 5PX Gen2:n tietoturvaominaisuudet tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin yritys- ja edge-ratkaisuihin.

Tietoturvayhtiö Check Point Software päivitti tänään näkemyksiään kyberturvallisuuden tilasta ja ensivuoden kehityksestä. Sähköpostin rooli haittaohjelmien levityksessä kasvaa edelleen. Uutta tänä vuonna on ollut Applen alustoilta löytyvien haavoittuvuuksien kasvu.

Nokia on kertonut pitkään olevansa sitoutunut avoimien Open RAN -verkkojen kehitykseen. Yhtiötä on kuitenkin moitittu siitä, että sen kehittämät O-RAN-ratkaisut – esimerkiksi sovellukset – toimivat vain sen omalla AirScale-raudalla. Nyt Nokia on hiljentänyt nämä epäilijät.

Huawei ei ole pitkään aikaan saanut ostaa 5G-tekniikkaan liittyviä piirejä amerikkalaisyrityksiltä. e ei myöskään voi valmistuttaa amerikkalaistekniikkaan perustuvia 5G-piirejä. Yhtiö ei ole kuitenkaan antanut periksi, vaan aikoo tehdä 5G-comebackin jo ensi vuonna.

Tietoturvayritys Trend Micron uusi tutkimus ennustaa, että verkkohyökkäysten määrä kasvaa ja niissä keskitytään erityisesti IoT-laitteisiin. Samalla yritys kuitenkin katsoo, että globaalit organisaatiot ovat vuonna 2022 entistä valppaampia ja paremmin valmistautuneita kohtaamaan uusia kyberuhkia.

Mikropiirien valmistus lienee maailman vaativinta valmistusta. Lisäksi tehtaat ovat äärimmäisen kalliita rakentaa. Tämän takia yhä useampi puolijohdetalo valmistuttaa sirunsa sopimusvalmistajilla. Tämä ns. foundry-liiketoiminta kasvaa siksi kovaa vauhtia.

Ääni on molekyylien liikettä ilmassa. Kaiuttimien rakentaminen erittäin pieneen tilaan ja ennen kaikkea erittäin ohueksi on siksi äärimmäisen vaativaa. Piilaaksolainen xMEMS on esitellyt Tomales-kaiuttimen, joka on vain 1,15 millimetriä paksu. Silti se tuo laadukkaan äänentoiston esimerkiksi älylaseihin.

Nokia ja operaattori CityFibre ovat testanneet Ison-Britannian ensimmäistä 25 gigabitin passiivista optista verkkoa. Demossa Glasgow'n yliopistossa liitettiin kolme tukiasemaa core-verkkoon ja soitettiin holografinen puhelu 5G-verkon yli.

Italialainen Eggtronic on julkistanut uuden patentoidun tehoarkkitehtuurin, joka parantaa merkittävästi tehokkuutta ja pienentää AC/DC-muuntimien kokoa, jotka ovat perustuneet ACF- (active clamp flyback) tai QR- eli kvasiresonanssitopologioihin.