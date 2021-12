Nokian Juha Salmelin on ollut yksi keskeisiä LuxTurrim5G-hankkeen ekosysteemien vetäjiä. Eilen hanke saatiin kehityksen osalta päätökseen ja Salmelinin mukaan 5G-älypylväs on valmis maailmanvalloitukseen. Ja tämä valloitus voidaan tehdä suomalaisvoimin.

Ohjelmistoja myydään palveluna, samoin palveluja. Nyt sulautetun elektroniikan ratkaisuja kehittävä Mikroelektronika on lanseerannut Planet Debug -nimisen palvelun. Ensimmäistä kertaa se tarjoaa sulautetun laitteiston palveluna (hardware-as-a-service).

Monista komponenteista on tällä hetkellä pulaa, mistä kärsivät niin it- kuin autojenkin tuotanto. Tehtaattomien eli ns. fabless-puolijohdetalojen myyntiin tällä ei ole ollut vaikutusta. Moni kärkipään tehtaaton on päässyt nauttimaan tänä vuonna massiivisista kasvuprosenteista.

Kiinalainen OPPO on julkistanut uusia tuotteita innovaatiopäivässään Shenzhenissä. Yksi yllättävimpiä uutuuksia on MariSilicon X -nimellä julkistettu älypuhelimien kuva- ja tekoälyprosessori. Ehkä yllättävintä on se, että OPPO on kehittänyt Applen A15-prosessorin NPU-yksikköä suorituskykyisemmän piirin.

Tällä hetkellä kehitetään vauhdilla vähän tehoa kuluttavia piirejä, jotka kykenevät tekoälylaskentaan. Yksi edistyneimpiä on kalifornialainen AONDevices, joka on ryhtynyt toimittamaan asiakkaille näytepiirejä ensimmäisestä sirustaan. Prosessori on nimeltään AON1100 Edge AI.

Kyberala ry:n eli Finnish Information Security Clusterin (FISC) toiminnanjohtajaksi on nimitetty Peter Sund. Hän aloittaa tehtävässään heti ensi vuoden alussa. Sund on työskennellyt aiemmin laaja-alaisesti turvallisuuden parissa kotimaan, EU:n, YK:n sekä yritysten tehtävissä. Tutkimustoiminnassaan Sund on keskittynyt erityisesti kyberturvallisuuden hallinto- ja johtamisjärjestelmiin sekä niiden oikeudellisiin kysymyksiin.

OnePlus on edelleen vasta tulokas nappikuulokkeiden markkinoilla, mutta tänään esitelty Buds Z2 on jo kova näyttö. 99 euron hinnalla saa erittäin tehokkaan, säädeltävän vastamelutoiminnon ja monet kalliimmatkin napit akun toiminta-ajallaan hakkaavat nappikuulokkeet. Lisäksi nopealla 10 minuutin pikalatauksella saa viisi tuntia kuunteluaikaa.

Ei päästä koronapandemia messujärjestäjiä otteestaan. Sulautetun alan tärkein messu Embedded World ilmoitti tänään, että helmikuulle kaavailtu tapahtuma siirretään kesäkuulle. Kolmipäiväinen messu päättyy uuden suunnitelman mukaan juhannusaattona.

Analog Devices on esitellyt tukiasemien RadioVerse-järjestelmäpiiriensä sarjaan uutuuden, jonka avulla laitevalmistajat voivat kehittää aiempia energiatehokkaampia radioyksiköitä 5G-verkkoihin. ADR9040-piirisarja tarjoaa edistyneen RF-signaalinkäsittelyn a aiempaa suuremman RF-kapasiteetin.

Tulevaisuudessa autojen ECU-yksiköiden määrä vähenee, joten niiden prosessorien täytyy kyetä hoitamaan useita eri prosesseja rinnakkain ja itsenäisesti. NXP on laajentanut autojen S32G-verkkoprosessorien perhettään juuri tätä silmällä pitäen.