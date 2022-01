Qt toimii mikro-ohjaimilla entistä paremmin

Qt on erittäin suosittu sulautettujen sovellusten käyttöliittymien alusta. Pari vuotta sitten Qt toi tuen mikro-ohjaimilla pyörivälle grafiikalle. Nyt Qt for MCUs on päivitetty versioon 2.

Kakkosversio esiteltiin joulun alla. Siinä on keskitytty ennen kaikkea ohjaimien resursseja syövien toimintojen optimointiin. Vaikka ohjainpiirien suorituskyky on noussut vauhdilla, on esimerkiksi grafiikka edelleen haaste suhteellisen pienitehoisille prosessoreille.

Sujuvaa käyttökokemusta odotetaan ja edellytetään myös pienellä ohjaimella varustetuissa laitteissa. Sen toteutuksesta on tullut helpompaa tehokkaampien sulautettujen prosessorien ansiosta, mutta jatkuvan korkean kehysnopeuden saavuttaminen mikro-ohjaimilla voi silti olla haastavaa. Usein tarvitaan pieniä, mutta tärkeitä optimointeja, jotta laitteistoa voidaan käyttää täysimääräisesti tietyntyyppisissä sovelluksissa.

Yksi keinoista on sijoittaa graafiset resurssit, kuten kuvat ja fontit, käyttötarkoituksensa mukaiseen parhaaseen muistipaikkaan. Laitteiston ja graafisen käyttöliittymän kokoonpanosta riippuen jotkin kuvat saattavat olla parempia lukea suoraan sisäisestä flash-muistista, kun taas toiset on ehkä tallennettava ulkoiseen flash-muistiin, mutta tallennettava RAM-muistiin suorituksen aikana paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Qt for MCUs 2 antaa kehittäjille täyden hallinnan graafisista resursseista. Kehittäjä voi nyt määritellä komponenttien tallennusmuistiosion sekä kunkin resurssin välimuistikäytännön ja sijainnin. Qt Quick Ultralite -moottori ja koodin luontityökalut huolehtivat lopusta.

Lisää 2-version uusista ominaisuuksista voi lukea Qt:n blogista.