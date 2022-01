Kyberturvayhtiö: Hylkää Google!

Kyberturvallisuusyritys NordVPN:n uusi tutkimus paljasti, että 80 prosenttia käyttäjistä on huolissaan verkkoseurannasta, ja 26 prosenttia ajattelee, että heitä seurataan lähes koko ajan. Lääkkeeksi yhtiö ehdottaa yhtenä keinona radikaalia toimenpidettä: Googlen hylkäämistä.

Yritysten yrityksiä seurata netin käyttäjiä voi vähentää monin konstein. NordVPN:n digitaalisen yksityisyyden asiantuntija Daniel Markuson suosittelee esimerkiksi VPNn käyttöä. - VPN:ää käyttäessäsi piilotat todellisen IP-osoitteesi ja sijaintisi kaikilta ulkopuolisilta tahoilta, mukaan lukien internet-palveluntarjoajat, verkkorikolliset, verkon hallinnoitsijat ja mainostajat, Markuson sanoo.

Käyttäjien kannattaisi lisäksi luottaa yksityisiin selaimiin. - Hanki verkkoselain, joka on kehitetty ihmisten yksityisyydensuojaa silmällä pitäen: ei automaattista synkronointia, ei oikeinkirjoituksen tarkastusta, ei automaattista tietojen syöttämistä, eikä lisäosia.

Aika pitkälle menevä vaatimus on Googlen hylkääminen. - Google kerää runsaasti tietoa käyttäjistä. Jos haluat välttää sitä, sinun täytyy käyttää muuta sähköpostipalvelua ja hakukonetta.

Verkossa liikkuvat joutuvat seuratuiksi hyväksymällä evästeitä, käyttämällä julkista Wi-Fiä ja jopa älykelloa käyttämällä. - Verkkorikolliset eivät ole ainoa tiedoistasi kiinnostunut taho. Sosiaalinen media, internet-palveluntarjoajat, ulkopuoliset organisaatiot, verkkosivustot ja valtioiden instituutiot keräävät säännöllisesti käyttäjien tietoja heidän selaustavoistaan markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Ne käyttävät usein evästeitä seuratakseen digitaalisia jalanjälkiäsi, Markuson sanoo.

Valtaosa käyttäjistä uskoo, että heitä seuraavat ennen kaikkea verkkorikolliset (63 %) sosiaalisen median jättiyritykset, kuten Facebook (47%), mutta he ovat myös huolissaan siitä, että merkit tai mainostoimistot (38 %), tieto- ja mainosyritykset seuraavat heidän liikkeitään verkossa.

On myös huomion arvoista, että yli puolet ihmisistä (62%) koki, että sovellukset pyytävät enemmän tietoa kuin on tarpeen. Sovelluksiin, joiden he kokivat keräävän eniten käyttäjien tietoja, kuuluivat Facebook (76 %), Instagram (40 %) ja Google Maps (31 %).

Yksi helpoin tapa, joka johtaa seurantaan verkossa, on evästeiden salliminen. Tutkimuksen mukaan 20 prosenttia käyttäjistä hyväksyi evästeet aina, ja 27 prosenttia teki niin, paitsi silloin, kun evästeet vaikuttivat epäilyttäviltä. Yllättäen vain 4 prosenttia ei koskaan hyväksy evästeitä.

Ilmaisen tai julkisen Wi-Fin käytöllä on myös hintansa. - Kun käytät ’ilmaista Wi-Fiä’, on mahdollista, että sitä hallinnoi kolmas osapuoli, joka tarjoaa sinulle Internetin saadakseen pääsyn kirjautumistietoihisi, kuten sähköpostiosoitteeseesi, sosiaalisen median profiileihisi tai puhelinnumeroosi. Se voi tulla yllätyksenä, että monet Wi-Fin tarjoajat vievät tietojen keruun niin pitkälle, että he seuraavat miljoonien käyttäjien sijaintia senkin jälkeen, kun uhrit ovat lähteneet paikasta, jossa Wi-Fiä käyttivät, Markuson paljastaa.

Kuva: AdobeStock