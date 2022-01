Erittäin edulliset yhden kortin tietokoneet ovat nousseet kehittäjien ja monien ammattilaistenkin suosioon. Nyt kiinalainen WCH tulee Raspberry Pi- ja Arduino-korttien apajille avoimeen RISC-V-pohjaiseen prosessoriin pohjautuvilla 10 dollarin korteilla.

Nokia kertoo päässeensä yhdessä Mediatekin kanssa uuteen 5G-nopeusennätykseen China Mobilen verkossa. Uusi ennätys on 3 gigabittiä sekunnissa ja se onnisuti yhdistämällä kolme kantoaaltoa sekä FDD- että TDD-alueella.

BT eli entinen British Telecom aikoo testata laajasti avoimeen O-RAN-arkkitehtuuriin perustuvia 5G-verkkoja. Nyt operaattori on aloittamassa O-RAN-kokeilua Hullissa useilla saiteilla. Liikennettä ohjaa Nokian O-RAN-ohjain.

Useimmilla korona menee ohi varsin lievänä oireiluna, jopa oireettomasti, mutta joillakin virus aiheuttaa vakavan hengitystieinfektion. Tulevaisuudessa viruksen aiheuttama hapenpuute eli hypoksia voidaan paljastaa jopa älykellolla. Tarvittava, tarkempi elektroniikka on jo olemassa.

Tiettyihin lääketieteellisiin operaatioihin on jo pitkään liitetty postoperatiivisen hermovaurion vaara. Tätä riskiä voidaan vähentää tehokkaasti intraoperatiivisella neuromonitoroinnilla. Toimenpide käyttää sähköimpulsseja hermostossa, jotta pienet, piilotetut rakenteet näkyvät.

Suomalaisen Okmeticin osaaminen on saanut ison kansinvälisen tunnustuksen, kun yhtin kaupallinen johtaja Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen on nimitetty puolijohdemateriaali- ja laitealan kansainvälisessä kattojärjestössä SEMI:ssä toimivan piikiekkotoimittajien ryhmän SMG:n (SEMI Silicon Manufacturing Group) puheenjohtajaksi. Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen.

Telian kertoi tänään, että sen 3G-verkko suljetaan ensi vuoden lopussa. Tilaajat ovat jo siirtyneet datan perässä 4G-verkkoon ja nopeasti laajenevaan 5G-verkkoon. Yhtiö kertoi lisäksi, että 5G:n seuraavaa askelta eli 26 gigahertsin tekniikkaa testataan.

Vanhan totuuden mukaan ihminen on tietoruvan heikoin lenkki. F-Securen laaja tutkimus todistaa väitteen kiistatta todeksi. 22 prosenttia työntekijöistä joutui HR-aiheisten sähköpostien uhriksi tietojenkalastelututkimuksessa, johon osallistui yli 80 000 henkilöä.

Sveitsiläinen LEM on esitellyt uuden virranmittausanturin. IN 200 -uutuus tarjoaa ennätyksellisen tarkkaa suorituskykyä. Se soveltuu erinomaisesti vaativiin sovelluksiin, kuten erittäin tarkkoihin mittaus- ja testauslaitteisiin, joita käytetään analysoimaan hybridiajoneuvoihin ja sähköautoihin asennettujen inverttereiden hyötysuhdetta.

Euroopan komissio esitti viime syyskuussa aloitteen, joka tähtää yhden laturistandardin tuomiseen älypuhelimiin ja muihin kannettaviin laitteisiin. Päätös koskee ennen kaikkea Applea ja sen käyttämää omaa Lighting-liitäntää.