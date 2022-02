Raspberry Pi OS leventää 64 bittiin

Raspberry Pi Foundation on jo keväästä 2020 asti kehittänyt korteillensa 64-bittistä Raspberry Pi OS -käyttöjärjestelmää. Nyt beetavaihe on ohi ja tuotepäällikkö Gordon Hollingworth on julkisesti lanseerannut 64-bittisen käyttöjärjestelmän.

Suorituilla korteilla on voinut ajaa 64-bittisiä käyttöjärjestelmiä jo vuodesta 2016 asti, jolloin sääti julkisti Raspberry Pi 3 -korttitietokoneen. Säätiön oma käyttöjärjestelmä on kuitenkin ollut 32-bittinen Debianiiin pohjautuva Raspbian.

Jatkossa säätiön tuki 64-bittiselle käyttöjärjestelmälle riippuu prosessorista. Broadcomin vanhemmille siruilla, joissa käytetään vanhempia Arm-ytimiä (ARM1176 ja Arm Cortex-A7), ollaan 32-bittisiä. Kun korteilla siirrytään Cortex-A53-ytimiin, voidaan niillä siirtyä 64-bittiseen Raspberry Pi OS -käyttikseen.

64-bittisyydessä on Hollingworthin mukaan kyse ennen kaikkea yhteensopivuudesta. Monet kaupalliset sovellukset ovat tarjolla vain 64-bittisille Arm-prosessoreille. Raspberry Pi 4 -korteilla on enimmillään muistia 8 gigatavua, eikä 32-bittinen käyttöjärjestelmä voi hyödyntää sitä kokonaan ilman Arm-laajennuskäskyjä (LPAE, Large Physical Address Extension). Käytännössä kaikki prosessit ovat olleet rajoitettuja 3 gigatavun muistiin, kun yksi gigatavu on varattu ytimelle (32-bittisissä muistin maksimikoko on 4 gigatavua).

Hollingworthin blogikirjoitus selventää käyttöjärjestelmätilannetta.