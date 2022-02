Suomalaisyritykset suhtautuvat uuden teknologian käyttöönottoon pääsääntöisesti positiivisesti. Tekoälyn hyödyntäjinä olemme kuitenkin vielä lapsenkengissä. Yli kolmannes suomalaisyrityksistä ilmoittaa, ettei heidän yrityksessään ole käytetty tekoälyä, eikä sen hyödyntämistä myöskään tutkita.

Teknologiateollisuuden tilaukset kasvoivat viime vuoden lopulla erittäin vauhdikkaasti. Uusien tilausten arvo oli vuoden viimeisellä neljänneksellä peräti 40 prosenttia suurempi kuin edellisellä kvartaalilla ja 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana.

CPX 360 on tietoturvayhtiö Check Point Softwaren teknologiakonferenssi, joka tänäkin vuonna järjestetään virtuaalisesti. Yksi uusista esillä olleista tuotteista on Quantum IoT Protect, joka pyrkii automaattisesti estämään IoT-laitteiden kautta yrityksen verkkoon tulevat hyökkäykset.

Nokia kertoi tänään viime vuoden tuloksensa. Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kehuu vuotta 2021 erittäin hyväksi. Liikevaihto kasvoi hieman, mutta kannattavuus parani 12,5 prosenttiin. Edellisen kerran kannattavuus oli samalla tasolla vuonna 2013.

Raspberry Pi Foundation on jo keväästä 2020 asti kehittänyt korteillensa 64-bittistä Raspberry Pi OS -käyttöjärjestelmää. Nyt beetavaihe on ohi ja tuotepäällikkö Gordon Hollingworth on julkisesti lanseerannut 64-bittisen käyttöjärjestelmän.

Kun operaattorit esittelivät tammikuun myydyimmät puhelinmallinsa, Samsungin uusi Galaxy S21 FE -malli pärjäsi hienosti ollen Elisan tilaston kärjessä. Laite on ns. fanimalli vuodentakaisesta lippulaivasta ja monin tavoin erinomainen. Ainoa miinus tulee hintalapusta, se on liian raskas.

Trend Micron uusi tutkimus paljastaa, että yritysten ylimmän johdon ja IT-päättäjien jatkuva heikko sitoutuminen tietoturvaan saattaa viedä pohjan investoinneilta ja kasvattaa organisaatioiden kyberriskejä. - Aikoinaan haavoittuvuuksia hyödynnettiin vasta kuukausia tai jopa vuosia niiden löytämisen jälkeen. Nyt siihen menee enää tunteja, jos sitäkään, kertoo kyberturva-asiantuntija Kalle Salminen.

Viime vuosina superkondensaattoreiden kysyntä on kasvanut. Niitä käytetään esimerkiksi autoteollisuudessa sekä IoT-tyyppisissä laitteissa – ne ovat tarkoitettu energian talteenotto- sekä jännitteensyöttöpiireihin, joissa ei ole mahdollista käyttää tavanomaisia akkuja.

AMD uusi Ryzen 6000 -prosessoriperhe esiteltiin jo tammikuussa, kun täällä vielä oltiin joululomalla. Ehkä osin sen takia meni ohi uutuuden iso lupaus: 24 tunnin toiminta-aika elokuvien katselussa yhdellä latauksella.

Etteplan vahvistaa asemaansa Ruotsissa ja ostaa sulautettuihin järjestelmiin keskittyvän Syncore Technologies Ab:n. Kauppa rahoitetaan Syncoren omistajille suunnatulla annilla sekä käteisellä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista.