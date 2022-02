Suomalainen lataa sähköautoaan hitaasti

Suomessa myytiin viime vuonna 32 121 sähköautojen latauslaitetta. Niissä oli yhteensä 43 365 latauspistettä. Lähes kaikki latauspisteet ovat hidas- tai peruslatauspisteitä, sillä yli 22 kilowatin teholatauspisteitä myytiin viime vuonna vain 269 kappaletta.

Latauspisteiden myynti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 21 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kaikkiaan hitaita normaalilla Schuko-pistokkeella tai 3-vaiheisella CEE-rasialla varustettuja latureita oli 48 prosenttia kaikista. Peruslatauspisteitä (3,7-22 kW) oli 22 338 kappaletta. Lähes joka kolmas latauspiste yltää kuitenkin 22 kilowatin maksimitehoon.

Sähköteknisen kaupan liitto kerää myyntitiedot tilastoonsa 15 valmistajayritykseltä Suomessa. Koska kiinteistöihin kuten taloyhtiöihin ja yrityksiin valitaan vain harvoin teholatauslaite, jatkossa STK:n tilasto tulee seuraamaan vain hidas- ja peruslatauslaitteiden myynnin kehitystä.

Viime vuonna myytyjen hidas- ja peruslatauspisteiden maksimilataustehojen jakauma antaa selkeän kuvan tilanteesta. Nyt halutaan asentaa mahdollisimman paljon latauslaitteita. Nopeaan peruslataukseen ja sen vaatimiin kiinteistön sähköjärjestelmän muutoksiin ei kaikissa tapauksissa olla valmiita vielä investoimaan.

- On tärkeää, että latauspisteitä saadaan nopeasti lisää erityisesti taloyhtiöiden ja työpaikkojen pysäköintialueille. Yhteisenä tavoitteenamme on kasvattaa päästöttömien kilometrien osuutta Suomen liikenteessä, sanoo STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

- Päätöksentekijän dilemma on latausteho, johon ei haluta panostaa tarpeettoman paljon juuri tämän hetken tilanteessa, mutta joka ei saisi jäädä liian pieneksi viiden vuoden kuluttua. Myyntitilastomme kertoo nyt lähtötilanteen viime vuodelta, ja jäämme mielenkiinnolla seuraamaan tehojakauman kehitystä.

Hidaslatauksessa saa latausvirran joko schuko-pistorasiasta eli kotitalouspistorasiasta tai kolmivaiheisesta CEE-pistorasiasta eli voimavirtarasiasta. Latausvirta on yleensä rajattu 8 ampeeriin, jolloin teho jää alle 2 kilowattiin, ja auton lataus on hidasta.

Peruslataus eli mode 3 on suositeltavin sähköauton lataustapa taloyhtiöiden ja yritysten pysäköintialueille sekä pysäköintihalleihin. Siinä latauslaite on kytketty kiinteästi kiinteistön sähköverkkoon ja se voi sisältää ohjaustoimintoja. Peruslatauksen maksimiteho on suurimmillaan 22 kW, mutta peruslatauspisteen voi toteuttaa myös alemmilla maksimitehoilla kuten 11 kW, 7,4 kW ja 3,7 kW.

Kuva: Helen