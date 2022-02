Aurinkopaneelista 500 wattia huipputehoa

Aurinkopaneelien teho ilmoitetaan wattipiikkeinä eli Wp-arvolla. Espoolainen Scanoffice Solar sanoo tuoneensa Suomen markkinoille tähän asti tehokkaimman aurinkopaneelin. Sen tehoksi ilmoitetaan 500 Wp. Suuritehoinen aurinkopaneeli on myös suurikokoinen. Painoa ZNShine Solarin valmistamalla 500 Wp paneelilla on 30 kiloa ja pituutta yli kaksi metriä. - Näin suurta paneelia ei suositella liikutettavaksi, kuten ei muitakaan aurinkopaneeleita, toteaa Scanoffice Solar Oy:n myyntipäällikkö Mikko Jokinen.

Suomen tehokkaimman aurinkopaneelin erikoisuus on se, että paneeli tuottaa sähköä myös kääntöpuolelta. Ominaisuus on erityisen hyödyllinen maa-asennuksessa, kun valoa pääsee heijastumaan esimerkiksi lumesta paneelin takapuolelle.

Kaksipuolisuuden mahdollistaa kaksoislasirakenne. Paneelin takapuolella on muovikalvon sijaan lasi. Kaksoislasirakenne on erittäin pitkäikäinen, minkä ansiosta Suomen tehokkaimmalla aurinkopaneelilla on 30 vuoden tuotantotakuu.

Maailmalla näkee jo yli 700 Wp tehoisia aurinkopaneeleita. Ne ovat kuitenkin niin valtavia, että logistiikan kannalta ainoa järkevä toimitustapa on lähettää aurinkopaneelit tehtaalta suoraan työmaalle. Siksi tukkuliikkeet eivät pidä näitä mörköjä varastossa, vaan vain tilaustuotteena, kertoo Mikko Jokinen.