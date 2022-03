Renesas laajensi 64-bittisiin RISC-V-ohjaimiin

Japanilainen Renesas Electronics on julkistanut 64-bittiseen RISC-V-ytimeen perustuvien ohjainpiirien sarjan. RZ/Five-perhe käyttää Andes Technologyn AX45MP-ytimeen. RISC-V:n asema vahvistuu näin Renesasin Arm-pohjaisten ohjaimien rinnalla.

RZ/Five on markkinoiden ensimmäinen yleiskäyttöinen mikroprosessori, joka on rakennettu Andesin 64-bittisen RISC-V-ytimen ympärille. Aiemmin Andes on tehnyt yhteistyötä Renesasin kanssa ensin 32-bittisessä RISC-V-ytimessä. Renesasin mukaan RISC-V sopii ihanteellisesti IoT-päätelaitteisiin.

IoT-päätelaitteiden, kuten aurinkoinvertterien tai kodin turvajärjestelmien yhdyskäytävien, kysyntä kasvaa anturitietojen keräämiseen ja palvelimiin tai pilveen yhdistämiseen. Vastauksena tähän tarpeeseen RZ/Five on optimoitu tarjoamaan IoT-päätelaitteiden vaatimat suorituskyky- ja oheistoiminnot. Sen suurin toimintataajuus on 1 gigahertsi. Oheislaitteet sisältävät tuen useille liitännöille, kuten kahdelle Gigabit Ethernet -kanavalle, kahdelle USB 2.0 -kanavalle ja kahdelle CAN-kanavalle, sekä kaksi A/D-muunninmoduulia. Tukea on myös ulkoisen DDR-muistin liittämiseen virheentarkistus- ja korjaustoiminnolla (ECC) ja suojaustoiminnoilla.

Kuten RZ/G-sarjassa, RZ/Fivelle on saatavana Verified Linux Package (VLP), joka pitää sisällään teollisuustason sulautetun Linuxin. Sille Renesas tarjoaa yli 10 vuoden ylläpitotuen.

RZ/Fiven oheistoiminnot ja paketti ovat yhteensopivia Arm core -pohjaisen RZ/G2UL:n kanssa, mikä mahdollistaa suunnittelujen koodin helpon uudelleenkäytön. RZ/Five toimitetaan myös pienemmässä, kompaktissa paketissa, joka käsittelee vähemmän monimutkaisia suunnitteluja tehokkaammin. Evaluointikortti on SMARC 2.1 -standardin mukainen RZ SMARC Evaluation Board.

RZ/Five-ohjaimet ovat jo näytetoimituksissa. Massatuotannon on määrä alkaa heinäkuussa 2022. Lisätietoja Renesasin sivuilta.