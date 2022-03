Lisää turvaa teollisuuden muistikorteille

Teollisuudessa käytetään paljon SD- ja microSD-kortteja. Niissä eivät kuitenkaan riitä kulutuslaitteiden ominaisuudet esimerkiksi suojauksen tai kestävyyden osalta. Saksalainen Hyperstone on esitellyt uudet S9-sarjan korttiohjaimet, jotka parantavat moni teollisuuden korttien ominaisuuksia.

Uusi S9-ohjainperhe tarjoaa luotettavimmat NAND-ohjaimet, jotka täyttävät vaativien sovellusten vaatimukset avaimet käteen -periaatteella. Lisäksi ohjaimesta on olemassa S9S-versio, jossa on sovellusohjelmaliittymä (API). Se lisää useita suojausominaisuuksia.

Ohjaimen FlashXE ECC- ja hyReliability-ominaisuudet takaavat pidennetyn kestävyyden, tietojen eheyden ja turvan sähkökatkoksissa teollisuusautomaatiossa, tietoliikenteessä, sekä verkko- ja lääketieteelliset laitteissa. HyMap-käännöskerroksen avulla S9 saavuttaa minimaalisen kirjoitusvahvistuksen ja maksimaalisen kestävyyden.

Turvaversio S9S tarjoaa laitteistotuen AES-128/256-salaukselle, julkisen avaimen elliptisen käyrän salaukselle, TRNG/DRBG- ja SHA-256-salaukselle, GPIO-nastoille ja ISO7816-, I2C- ja SPI-liitännöille.

Hyperstonen mukaan on miljardeja laitteita, joissa on SD- tai microSD-korttipaikka ja -liitäntä. Se on yksi laajimmin saatavilla olevista vaihtoehdoista irrotettavan tallennustilan lisäämiseksi mihin tahansa sovellukseen. Hyperstonen teknisestä markkinoinnista vastaavan Katrin Wenzelin mukaan S9:ssä on useita vaihtoehtoja laiteohjelmiston säätämiseen, ainutlaatuisen koodin lisäämiseen ja muiden ulkoisten komponenttien liittämiseen.

S9 on hyväksytty teollisuuslämpötila-alueelle (-40 - +85 °C), ja se on saatavana 7,5 x 4 mm:n LGA-64-kotelossa. Lisätietoja täältä.