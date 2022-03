Mikro-ohjaimen hinta kasvaa

Mikro-ohjainpiirejä myytiin viime vuonna 19,6 miljardilla dollarilla. Summa on 23 prosenttia suurempi kuin koronan rasittamana edellisvuonna. IC Insightsin mukaan yhden ohjaimen keskihinta nousi 64 senttiin ja tulevina vuosina keskihinta kasvaa tasaisesti. Vuonna 2026 ohjainpiirin keskihinta on 76 senttiä.

Mikro-ohjaimen keskihinta on toki hieman keinotekoinen mittari, koska piirien valikoima on niin laaja. Alapäässä on edelleen halpoja, varsin yksinkertaisiin sovelluksiin kehitettyjä 4-bittisiä, mutta haitarin yläpäässä on käytännössä mikroprosessorien suorituskykyyn yltäviä 64-bittisiä tehokoneita.

Joka tapauksessa IC Insights ennustaa mikro-ohjainten maailmanlaajuisen myynnin kasvavan 10 prosenttia tänä vuonna ja yltävän kaikkien aikojen ennätykseen 21,5 miljardin dollarin myynnillä. Suurin kasvun moottori on tällä hetkellä autoteollisuus, tutkimuslaitos sanoo.

Vuosina 2021–2026 mikro-ohjainten kokonaismyynnin ennustetaan kasvavan 6,7 prosentin vuosivauhtia ja kasvavan kauden lopulla 27,2 miljardiin dollariin. Seuraavien viiden vuoden aikana 32-bittisten MCU-piirien markkina kasvaa 20 miljardiin dollariin, eli kaikista ohjaimista yli kaksi kolmasosaa on tulevaisuudessa 32-bittisiä. 4- ja 8-bittisten ohjaimien markkinat eivät enää kasva, ja 16-bittisissäkin kasvu jää marginaaliseksi.

Noin 46 prosenttia mikro-ohjaimista myydään sulautettuihin sovelluksiin kuten älypuhelimiin, tietokoneiden oheislaitteisiin ja teollisuuden laitteisiin. Hieman yli 40 prosenttia ohjaimista menee autoihin ja 14 prosenttia älykortteihin.