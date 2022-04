Uusi piiri tuo eleohjaamisen autoon

Norjalainen TouchNetix on julkistanut uuden sukupolven kapasitiivisen kosketusohjaimen, jonka avulla voidaan tuoda 3D-eleet auton järjestelmien ohjaamiseen. Kilpaileviin ohjaimiin verrattuna uusi aXiom-piiri tarjoaa yli sata kertaa paremman signaali-kohinasuhteen.

TouchNetixin mukaan ratkaisevaa on, ettei eleohjauksen toteuttaminen vaadi ylimääräisiä anturielektrodeja, kortin tasokomponentteja tai muita lisäanturilaitteita. Sinällään piirin tekniikka on entisellään. Piiri mittaa kapasitanssia ja signaalikohinasuhde on yli 80 desibeliä. Mutta riittääkö parempi tarkkuus ja vain 2,5 voltin jännite lyömään eleohjauksen läpi autoissa?

TouchNetixin toimitusjohtaja Vegard Wollan uskoo, että ääniohjaus ja näyttötekniikka täydentävät toisiaan hienosti. - On selvää, että kosketusnäytöt ovat korvaamassa mekaanisia nappeja ja kytkimiä. Ruudun näytöllä ja sen yläpuolella toimivat liukueleet lisäävät turvallisuutta, sillä näyttöä tarvitsee katsella vähemmän ja kuljettaja voi keskittyä ajamiseen, Wollan uskoo.

Yksisiruinen aXiom-tekniikka mahdollistaa eleiden tunnistuksen 10-15 senttimetriä näytön pinnan yläpuolella. Lisäksi 5-6 senttiä näytön yläpuolella havaitaan useita leijuntaeleitä. Nämä turvallisuutta lisäävät toiminnot muuttavat käyttöliittymän innovatiivisemmaksi ja intuitiivisemmaksi käyttökokemukseksi.

Auton käyttöliittymässä kosketusvapaan tekniikan avulla käyttäjät voivat vähentää kosketusnäytön kanssa tapahtuvaa katsetta, mikä parantaa turvallisuutta. Julkisissa ja monen käyttäjän kosketusnäyttösovelluksissa kosketusvapaa tekniikka vähentää radikaalisti virus- ja bakteerikontaminaation riskiä ja siirtymistä.

Nämä aXiom-sirujen tarjoamat lisäominaisuudet saavutetaan ilman ylimääräisiä anturielektrodeja, korttitason komponentteja tai muita ylimääräisiä tunnistuslaitteita. 3D- ja kosketusvapaat käyttöliittymätoiminnot saavutetaan siksi alhaisin mahdollisin järjestelmäkustannuksin, etenkin verrattuna vaihtoehtoisiin tunnistustekniikoihin, kuten infrapunatunnistukseen tai kameroihin. AXiom-siruperhe tukee 5-55 tuuman näyttökokoja ja laajaa valikoimaa erilaisia kuvasuhteita.

TouchNetix voi suunnitella, toteuttaa ja toimittaa nopeasti asiakkaan toiveiden mukaan. Vankan toimitusketjun ansiosta TouchNetix on valmis tarjoamaan seuraavan sukupolven käyttöliittymäpiirejä globaalisti. AXiom-sirut ovat AEC-Q100/Q006 -standardin mukaisia.