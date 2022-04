Nopeaa muistia teollisuuteen

Monessa teollisuuden laitteessa tarvitaan yhä nopeampaa muistia, oli kyse sitten 5G-tukiasemasta, datakeskuksesta valvontalaitteista tai palvelimista verkon reunalla. taiwanilainen Adata vastaa kysyntää uusilla DDR5-määrityksiä tukevilla teollisuuden R-DIMM-moduuleilla.

Uusi moduuli täydentää Adatan DDR5-moduulien valikoiman, johon on jo aiemmin tuotu U-DIMM- ja SODIMM-kammat. Uudet teollisuusluokan DDR5-muistimoduulit soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin, mukaan lukien 5G-laitteet, AIoT- ja teholaskentakoneet, palvelimet ja datakeskukset.

DDR5 on nopeasti valtaamassa DRAM-moduulien markkinoita. DDR5:n odotetaan muodostavan 90 prosenttia maailmanlaajuisista muistimarkkinoista vuoteen 2026 mennessä.

Adatan uutuudet käyttävät Samsungin DRAM-siruja ja tarjoavat 16 ja 32 gigatavun kapasiteetin. DDR5 toimii kaksinkertaisella kaistanleveydellä DDR4:ään verrattuna, ja tiedonsiirtonopeus on jopa 4800 MT/s.

ADATA teollisuusluokan DDR5-muistimoduuleissa on moduulin sisäiset virranhallintapiirit (PMIC), jotka parantavat virranhallintaa ja tarjoavat vakaamman virtalähteen moduulikohtaisella tarkkuudella. DDR5-siruille on integroitu ECC-viheenkorjaus ja jokaisessa moduulissa on lämpöanturit, jotka takaavat paremman toimintavarmuuden.