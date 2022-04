RISC-V on avoin, Berkeleyn yliopistossa kehitetty mikroprosessorien ja -ohjaimien arkkitehtuuri, joka on kasvattanut suosiotaan nopeasti. Moni uskoo sen yltävän lopulta älypuhelimiin asti. Kiinalaisen Alibaba Cloudin mukaan Androidin RISC-V:lle räätälöity versio on taas mennyt eteenpäin.

Räätälöityjen tietokoneiden valmistaja ja tietotekniikan verkkokaupan pioneeri, Jimm’s PC-Store tuo myyntiin Suomen tehokkaimman ja halutuimman pelitietokoneen, jossa on kuluttajamarkkinoiden tehokkain uutuussuoritin ja monipuolisimmat päivitysmahdollisuudet. Hintaa Jimm´s Legendary Toaster- koneelle tulee 14999 euroa.

Laitteiden ohjaaminen eleillä on tällä hetkellä kiivaan kehitystyön kohde. Monet ratkaisuista perustuvatkameroihin, mutta eleiden tunnistus onnistuu myös lentoaikaa mittaavien ToF-anturin avulla. STMicroelectronics antaa esimerkkiä.

Parlamentin ja neuvoston tiimit pääsivät lauantaina alustavasti sopuun digipalvelusäädöksestä (Digital Services Act, DSA). Yhdessä digimarkkinasäädöksen kanssa (Digital Markets Act, DMA) kanssa DSA asettaa pelisäännöt, joilla käyttäjät saavat turvallisemman ja avoimemman digitaaliympäristön, ja yrityksille taataan reilu kilpailutilanne.

Rakentelijoiden ja kehittäjien suosikkikortti on Raspberry Pi. Farnell on myynyt kortteja jo kymmenen vuoden ajan ja nyt yhtiö hakee Raspberry Pi -korttia, joka on palvellut kentällä pisimpään. Vanhimpien vielä palvelevien korttien löytäjille on luvassa hienoja palkintoja. Kisa jatkuu huhtikuun loppuun asti.

PC-markkinoilla vuoden ensimmäinen neljännes oli hyvä alku, kun valmistajien kokonaistulot kasvoivat yli 15 prosenttia vuodentakaisesta. Näin siitä huolimatta, että valmistajat myivät 3 prosenttia vähemmän koneita. Uusi tietokone on nyt keskimäärin aiempaa kalliimpi.

Android on selvästi suosituin mobiilikäyttöjärjestelmä. Sen osuus markkinoilla on kuitenkin kutistunut tasaisesti jo viiden vuoden ajan, kertoo StockAppsin tuore raportti. Markkinaosuudesta on sulanut 8 prosenttia.

Perinteiset aurinkokennot valmistetaan piistä, jolla on hyvä hyötysuhde ja vakaus, mutta joka on suhteellisen kallis valmistaa ja se voidaan valmistaa vain jäykistä paneeleista. Tutkijat ovat nyt kehittäneet 25 prosentin hyötysuhteeseen yltävän perovskiittikalvon. Lukema on tähänastisista selvästi parhain.

Puolijohdemarkkinoiden koko kasvoi viime vuonna lähes 595 miljardiin dollariin. Suurimmaksi valmistajaksi nousi kolmen vuoden tauon jälkeen Samsung, jonka markkinaosuus kasvoi 12,3 prosenttiin. Perinteinen ykkönen eli Intel jäi 0,1 prosenttiyksikön päähän.

Sveitsiläinen LEMO kertoo, että sen suosittua M-sarjan liitinvalikoimaa laajennetaan uusilla High Power -vaatimuksien mukaisilla, korkeampien virtojen varianteilla. Liittimissä yhdistyvät lujatekoiset, kevyet ja kompaktit M-sarjan rungot sekä uudet huipputekniikkaa edustavat kultapinnoitetut suurtehokontaktit.