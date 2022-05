Ladattavat ohittivat jo dieselit

Autoilun sähköistyminen jatkuu edelleen vahvana, vaikka komponenttipula vaivaakin uusien autojen kauppaa. JATO Dynamicsin tilastojen mukaan täyssähköisiä ja ladattavia hybridejä myytiin maaliskuussa ensimmäistä kertaa enemmän kuin uusia dieselautoja. Viime vuodesta uusien autojen rekisteröinti kasvoi, mutta edelleen selvästi alle pandemiaa edeltävien myyntilukujen.

Maaliskuussa Euroopassa rekisteröitiin 1 116 419 uutta henkilöautoa. Vaikka rekisteröinnit kasvoivat 33 prosenttia maaliskuuhun 2020 verrattuna, markkinat eivät vielä ole palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Maaliskuun 2019 lukuihin verrattuna nyt ollaan 37 prosenttia alhaisemmalla tasolla.

JATOn mukaan uusien autojen myyntiä hidastavat sekä saatavuuden epävarmuus että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Vaikka Ukraina ei ole suuri markkina Euroopan autojen viennille, se on edelleen tärkeä ajoneuvon osien lähde suurille eurooppalaisille OEM-valmistajille.

Maaliskuussakuussa vähäpäästöisten ajoneuvojen suosio jatkoi kasvuaan. Ladattavat hybridit ja täyssähköautot ohittivat ensimmäist kertaa dieselin myyntiluvut. Diesel-autojen myynti laski edellisvuodesta 39 prosenttia, kun samaan aikaan ladattavien myyntimäärä kasvoi 10 prosenttia.

Täyssähkoisten osuus kasvoi maaliskuussa 62 prosenttiin kaikista vähäpäästöisistä uusista ajoneuvoista. Kasvu painottuu täyssähköisiin, sillä ladattavien hybridien myynti pieneni 22 prosenttia.

Teslan Model 3 oli jälleen kerran Euroopan myydyin uusi auto 23 013 uudella rekisteröinnillä, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin maaliskuussa 2021. Model 3:n myynnin lasku selittyy osittain Model Y:n kasvavalla suosiolla. Model Y nousi maaliskuussa kolmanneksi suosituimmaksi uudeksi automalliksi.

Samantyyppinen kehitys näkyy myös Suomessa. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan meillä rekisteröitiin huhtikuussa yhteensä 6 431 uutta henkilöautoa, mikä on 27,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Uusien autojen saatavuus on edelleen poikkeuksellisen huono, sillä koronapandemian aikana kasvanut komponenttipula on syventynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Huhtikuussa Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 12,1 prosenttia oli täyssähköautoja ja 18,5 prosenttia ladattavia hybridejä. Dieselautojen osuus oli enää 9,4 prosenttia.