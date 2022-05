EU on määrännyt Applen siirtymään standardiin C-tyypin USB-liitäntään iPhone-puhelimissaan, mutta yhtiö on tähän asti hangannut tiukasti vastaan. Nyt Bloomberg kertoo, että tilanne voisi olla muuttumassa jo ensi vuonna.

Jo jonkin aikaa optiset anturit ovat kehittyneet niin nopeasti, että ne ylittävät ihmissilmän kyvyt. Anturit näkevät laajemman spektrin - myös näkyvää valoa - osaavat sovittautua esimerkiksi ledien vilkuntaan ja näkevät ihmissilmää paremmin hämärässä.

Messukeskuksessa viime viikolla järjestetyssä Cyber Security Nordic 2022 -tapahtumassa oli ennätykselliset 41 näytteilleasettajaa ja tapahtumaan osallistui 1455 kyberalan ammattilaista sekä yksityisen ja julkisen alan päättäjää. Tapahtumaan osallistuttiin aktiivisesti myös verkon kautta.

STMicroelectronics järjesti sijoittajille pääomapäivän, jossa yrityksen johto esitteli tulevaisuuden suunnitelmiaan. Ei yhtiötä ainakaan varovaisuudesta voi nyt syyttää. Tavoitteena on kasvattaa viime vuonna 12,8 miljardin dollarin liikevaihdon tehnyt yritys 20 miljardin dollarin kokoiseksi vuosina 2025-27.

Älykellot ovat käytännössä verkossa koko ajan älypuhelimen välityksellä. Tämä alkaa muuttua kesällä, kun 3GP julkistaa uusimman 5G-standardinsa. Release 17 sisältää määrittelyt uusille rajoitetun kapasiteetin RedCap-yhteyksille (Reduced Capacity). Se tulee käytännössä ottamaan nykyisten LTE-M- ja NB-IoT-yhteyksien paikan.

Muistia tarvitaan sekä datan prosessointiin että tallennukseen. Yole Développement ennustaa muistipiireillä valoisaa tulevaisuutta. Tänä vuonna DRAM-muistien markkinat kasvavan 118 miljardiin dollariin eli 25 prosenttia viime vuodesta. NAND-flasheja myydään 83 miljardilla dollarilla, mikä sekin on 24 prosenttia enemmän.

Merkittävä osa onnettomuuksista liikenteessä johtuu kuljettajan herpaantumisesta, usein jopa nukahtamisesta. Onnettomuuksia pyritään ehkäisemään ADAS-järjestelmillä (Advanced Driver Assistance Systems). STMicroelectronics on nyt esitellyt ADAS-järjestelmiin entistä tehokkaamman ja luotettavamman kameran.

Analog Devices on esitellyt terveydenhuollon ja teollisuuden sovelluksiin kolmiakselisen MEMS-kiihtyvyysmittarin, joka toimii ultrapienellä virralla. Anturin avulla voidaan suunnitella esimerkiksi elintoimintojen seurantalaitteita, kuulolaitteita ja erilaisia liiketoimintoihin perustuvia mittauslaitteita.

HDMI on erinomainen standardi, joka on vallannut video- ja audiosignaalin siirron olohuoneissa ja työpöydillä. EU:n sähköturvallisuusviranomaisten tekevä testi kuitenkin osoittaa, että HDMI-kaapelien laadussa on paljon toivomisen varaa.

Sveitsiläinen LEM on esitellyt markkinoiden ensimmäisen digitaalisella Sigma Delta -lähdöllä varustetun virta-anturin. HMSR DA -anturi julkistettiin tehoelektroniikkaan keskittyvillä PCIM Europe 2022 -messuilla Nürnbergissä. HMSR DA tarjoaa merkittäviä etuja käytettäessä sovelluksissa, joissa laitteet ovat alttiita kohinalle, särölle ja häiriöille.