DIMECC:n Fairway-projektissa kehitetään tulevaisuuden väyläpalveluita. Eilen hankkeessa otettiin tärkeä askel, kun ESL Shippingin M/S Viikki ohjattiin Kokkolan satamasta väylälle. Samalla päästiin kokeilemaan eri järjestelmien soveltuvuutta etäluotsaukseen. Järjestelmiä testattiin rinnakkain tavallisen luotsauksen kanssa.

Aalto-yliopiston muotoilun ja teknillisen fysiikan laitoksen tutkijat kehittivät kolmivuotisessa Sun-powered Textiles -hankkeessa tavan liittää tekstiileihin aurinkokennoja niin että ne kestävät konepesua ja samalla piiloutuvat kankaaseen huomaamattomasti. Visiona on, että tulevaisuudessa työtakki keräisi itse esimerkiksi anturien tarvitseman energian.

Henkilöstön hallintaohjelmistoja kehittävä Nexthink on julkistanut raportin, jossa tutkittiin organisaatioiden tietokoneiden valmiutta siirtyä Windows 11 -käyttöjärjestelmään. Tulokset ovat Microsofitn kannalta hälyttäviä, sillä vain 40 prosenttia tutkituista 3,12 miljoonasta koneesta voidaan päivittää uuteen Windows-versioon.

Euroopan investointipankki (EIP) on myöntänyt 8 miljoonan euron rahoituksen suomalaiselle Sensible 4 Oy:lle, joka on innovatiivinen robottiautojen teknologiaa kehittävä yhtiö. Rahoituksen avulla Sensible 4 saa kehitettyä valmiiksi Dawn-ohjelmistonsa.

Nokia on esitellyt uuden MX Boost -tekniikan, jonka avulla yksityisissä verkoissa voidaan yhdistää erilaiset radiotekniikoita ja taajuuksia kapasiteetin ja luotettavuuden parantamiseksi. Esimerkiksi LTE-verkkoon voidaan yhdistää WiFiä.

Business Joensuun järjestämässä Start Me Up -kilpailun voittajaksi valittiin Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston soveltavan tutkimuksen yhteistyöllä kehitetty UCOT-ratkaisu. UCOT on grafeenipohjainen lähetin-vastaanotin, jonka valtteja ovat aiempaa tehokkaampi datan siirto, äärimmäisten lämpötilojen sieto sekä siitä johtuva pienempi tilantarve.

Nokiasta jäi takavuosina kuva, jossa yhtiö muutti organisaatiotaan kerta toisensa jälkeen ilman, että osasi oikeastaan nähdä ongelmansa. Voidaan sanoa, että tämä onnistui vasta Pekka Lundmarkin aloitettua johdossa. Nyt Ericsson yrittää samaa: uuden organisaation pitäisi vastata aiempaa paremmin markkinoiden muutoksiin.

Huawei esitteli eilen kokoelman uusia huippulaitteita Milanossa järjestetyssä julkistustilaisuudessaan. Uutuuksiin lukeutuvat Huawei Watch GT 3 Pro, Watch D, S-Tag, Band 7 ja Watch Fit. Lisäksi tilaisuudessa käsiteltiin valikoiduille markkinoille tuotavaa Huawei Mate Xs 2 -älypuhelinta.

DRAM-muisti oli pitkään rajoittava tekijä tietokoneiden suorituskyvyssä. Uusien DDR5-muistien tullessa pian markkinoille tilanne helpottaa hieman, mutta vielä enemmän vauhtia keskusmuisteihin on tulossa tulevien DDR6- ja DDR7-tekniikoiden myötä.

IMAPS eli International Microelectronics Assembly and Packaging Society, on maailmanlaajuinen järjestö, jonka pohjoismaiden yhdistys IMAPS Nordic täytti viime vuonna 50 vuotta. Kolmen vuoden tauon jälkeen Pohjoismaissa päästään järjestämään jälleen fyysinen tapahtuma NordPac-nimen alla. Nyt Göteborgin tapahtuman ohjelma on julkistettu.