Kolme suurista DRAM-valmistajaa pitää hallussaan peräti 94 prosenttia markkinoista. Samsung on ykkönen 43,6 prosentin markkinaosuudella. Sen DRAM-myynnin koko oli viime vuonna lähes 41,9miljardia dollaria.

Englantilaisen Arm:n uusin sulautettujen sovellusten prosessori on mallimerkinnältään Coretx-M85. Nyt japanilainen Renesas kertoo saaneensa ensimmäisen toimivan uuteen ytimeen perustuvan piirin. Sirua esitellään Nürnbergin Embedded World -messuilla juhannuksen aikaan.

STMicroelectronics on esitellyt ajoneuvojen liikeanturin, joka ensimmäistä kertaa tuo koneoppimisen MEMS-pohjaiseen anturiin. ASM330LHHX-anturin koneoppimisydin mahdollistaa nopean reaaliaikaisen vasteen ja kehittyneet toiminnot alhaisella järjestelmän virrankulutuksella.

NXP on esitellyt ratkaisun, joka mahdollistaa erittäin tarkan liikkeentunnistuksen ultralaajakaistaisella UWB-tutkalla. Uusi Trimension-siru on markkinoiden ensimmäinen yksisiruinen ratkaisu, jossa UWB-tutkaan on tuotu tarkan liiketunnistuksen mahdollistava laskenta.

Ihmisen korvalehdillä on tärkeä rooli äänen tulosuunnan määrittämisessä. Kuulolaitteissa mikrofonin sieppaama signaali sen sijaan kulkee vahvistamisen jälkeen ohutputkea pitkin suoraan korvakäytävään. Siksi äänilähteet tuntuvat täyttävän pään, mikä on häiritsevää ja väsyttävää etenkin tilaisuuksissa, joissa on paljon ihmisiä. Kun äänten suunnat katoavat, myös eri puhujien erottaminen toisistaan on vaikeampaa.

Teknologian kehityksen myötä elintoimintojen seuranta yleistyy eri toimialoilla ja jokapäiväisessä elämässämme. Tällaiset terveyteen liittyvät ratkaisut vaativat luotettavaa ja vankkaa tekniikkaa. Analog Devicesin signaalinkäsittelyyn kehitettyjen tuotteiden laajasta valikoimasta elintoimintojen seurantajärjestelmien suunnittelijat löytävät joukon ratkaisuja eteen tuleviin haasteisiin.

Riittääkö sähköauton lataus seuraavalle latausasemalle? Ilmiölle on keksitty jo nimikin: latausahdistus. Geneven yliopiston tutkijoiden mukaan kognitiiviset tekijät estävät monia siirtymästä sähköautoon.

Painetun elektroniikan pioneereihin kuuluva InnovationLab ilmoittaa ostaneensa tulostettavien paristojen TAeTTOOz-teknologian Evonikilta. InnovationLab ja Evonik ovat olleet läheisiä kumppaneita tällä alalla useiden vuosien ajan ja ovat yhdessä ajaneet TAeTTOOzin teknologista kehitystä teollisen mittakaavan tuotannon nykyiselle kynnykselle.

ETN julkaisee vuosittain 2-3 digitaalista erikoislehteä. Tämän vuoden ensimmäinen numero ilmestyi toukokuun alussa. Lehti sisältää jälleen vankan kattauksen elektroniikan ja huipputekniikan eri osa-alueilta. PoE eli Power-over-Ethernet etenee koko ajan, FPGA-piireillä voidaan taiteilla suorituskyvyn ja tehonkulutuksen välillä, automaation avulla on mahdollista kaikki hyöty irti digitalisaatiosta. Ja jos VR:n muuttuminen ketteräksi ohjelmistotaloksi kiinnostaa, sekin löytyy uudesta ETNdigistä.

Asusin pelibrändi ROG eli Republic of Gamers on julkistanut maailman ensimmäisen pelinäytön, jonka virkistystaajuus on 500 hertsiä. ROG Swift 500Hz on kooltaan 24,1-tuumainen ja erottelee 1920 x 1080 pikseliä. Ne virkistyvät siis 500 kertaa sekunnissa.