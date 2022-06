Sensible 4 pilotoi nyt Japanissa

Suomalainen autonomisten ajoneuvojen ohjelmistoja kehittävä Sensible 4 laajentaa toimintaansa Japaniin avaamalla toimiston Tokioon. Eri puolilla pääkaupunkiseutua ajelemassa nähty MUJIn suunnittelema GACHA-robottibussi pilotoi nyt Japanin Chibassa.

Sensible 4:n ohjelmisto on tunnettu erityisesti siitä, että se pystyy operoimaan myös haastavissa sääolosuhteissa, kuten lumisateessa. Täten se sopii erityisen hyvin Japaniin, jossa on samankaltaiset olosuhteet kuin Suomessa. Japanissa haasteita liikenteelle tuottaa pula ammattikuskeista sekä ikääntyvä väestö. Toisaalta maa on edelläkävijä teknologian käyttöönotossa ja se on yksi ensimmäisistä maista maailmasta, jossa on säädökset valmiina itsejaville ajoneuvoille.

Toimitusjohtaja Harri Santamalan mukaan yritys työskentelee jo useiden japanilaisten asiakkaiden kanssa. - Japanissa robottiauto-ohjelmistostamme on hyötyä julkiselle liikenteelle, mutta se sopii myös logistiikka- sekä teollisuusalueille.

Sensible 4:n saamista sijoituksista valtaosa on tullut japanilaisilta sijoittajilta ja maa onkin ollut jo pitkään yritykselle tärkeä alue. Sensible 4:llä on aikaisemmin ollut edustus Tokiossa, joten yrityksen kasvaessa ja kansainvälistyessä on toimiston avaaminen luonnollinen jatkumo.

- Vaikka vielä emme voi kertoa yksityiskohdista, myöhemmin tänä vuonna julkistamme yhteistyön japanilaisen ajoneuvovalmistajan kanssa”, Santamala vihjaa tulevista suunnitelmista.

Japanilaisen vähittäiskauppaketju MUJIn suunnittelema ja Sensible 4:n rakentama sekä automatisoima GACHA-robottibussi ajaa ensimmäistä kertaa Japanissa. - GACHA on ajanut pilotteja Suomessa eri puolilla pääkaupunkiseutua, muun muassa pari vuotta sitten vilkkaassa Helsingin Pasilassa. GACHA on visiomme tulevaisuuden urbaanista liikennevälineestä, joka soveltuu etenkin julkiseen liikenteeseen. Nyt GACHA on ensimmäistä kertaa vierailulla kotonaan Japanissa, Santamala kertoo.

GACHA ajaa 1,2 kilometrin pituisella reitillä parin viikon pilotin Japanin Chibassa. Pilotti on osa paikallista kaupunkikehityshanketta ja avoin paikallisille matkustajille.