Robottibussi viedään nyt ääritestiin

Robottiautoja on ajettu pitkään Arizonan ikuisessa kesässä, mutta todelliseen testiin tekniikka joutuu pohjoisen oloissa. Suomalainen Sensible 4 kehittää ohjelmistoja juuri näihin oloihin ja nyt yritys on mukana maailman ensimmäisessä pitkässä robottiautotestissä napapiirin pohjoispuolella Norjassa.

Sensible 4 tekee yhteistyötä Mobility Foruksen, Nordlandin läänin, Bodøn kunnan ja Borealin kanssa. Bodøssa ajettava pilotti tuo ensi kertaa myös paikallisille merkittävän julkisen liikenteen linjan, joka kulkee sairaalalle. Suomalaisyrityksen jokasään robottiauto-ohjelmisto pääsee todelliseen testiin, sillä Bodø on tunnettu kaupunkina, jossa voi yhdessä päivässä kokea kaikki neljä vuodenaikaa.

Odotettavissa on vesi- ja lumisateen lisäksi sumua, vaihtelevia lämpötiloja, yötöntä yötä ja kaamoksen pimeyttä. Sensible 4:n toimitusjohtaja Harri Santamalan mukaan Bodøn projekti on Sensible 4:n ydinosaamisaluetta. - Pääsemme näyttämään kuinka teknologiamme toimii vaikeassa ja huonosti ennustettavassa säässä. Toisaalta olemme innoissamme, että voimme olla toteuttamassa tätä paljon toivottua julkisen liikenteen linjaa alueella, jossa haasteena on kuljettajapula ja joka panostaa vahvasti itseajavaan liikenteeseen.

Pilottihanke ajetaan kahdella Toyota Proace -ajoneuvolla, jotka on varustettu Sensible 4:n jokasään robottiauto-ohjelmistolla sekä monipuolisilla antureilla. 3,6 kilometrin mittainen reitti kulkee satamasta sairaalalle ja sen varrella on kahdeksan pysäkkiä. Yleisillä teillä toteutettava palvelu noudattaa paikallista 30 km/h nopeusrajoitusta.

Norjan lakien mukaisesti robottiautoissa on turvaoperaattori, joka valvoo järjestelmän turvallisuutta ja voi tarvittaessa ottaa ajoneuvon hallintansa. Automaattisen liikenteen kokeilun on tarkoitus kestää ainakin puoli vuotta eli vuoden loppuun asti. Yöttömistä öistä alkava pilotti jatkuu siis ainakin keskitalven pahimpiin lumimyräköihin asti.