Seuraavaksi älypuhelin tappaa avaimen

Älypuhelin on ottanut monien käyttämiemme sovellusten ja laitteiden paikan, kamera ehkä niistä tähän asti keskeisin. Seuraavaksi kohdelistalla on yli 4000 vanha keksintö eli avain. Infineon uskoo, että tulevaisuudessa avainten käyttö jää historiaan. Yhtiö tuo markkinoille ratkaisun, jolla voidaan avata ja sulkea lukkoja matkapuhelimella.

Infineonin ratkaisu toimii ilman, että lukossa on mitään paristoja. Sovellus saa tarvitsemansa virran kontaktittomasti matkapuhelimesta. Tuloksena on luotettava, vähän huoltoa vaativa ja turvallinen tavan avata ja sulkea älylukkoja.

Infineon kertoo ottavansa kontaktittoman energiansiirron ratkaisun käyttöön myös muissa sovelluksissa. Tällä halutaan säästää akkujen käytössä. - Lisäksi se mahdollistaa uudet sovellukset, joissa akkujen käyttö oli aiemmin liian monimutkaista tai liian kallista, sanoo Infineonilla anturijärjestelmien ryhmästä vastaava Andy White. Yksi esimerkki on hankalasti mitattavat parametrit, kuten polkupyörien passiivinen NFC-rengaspaineanturi.

Lukon aktivoimiseksi matkapuhelinta on pidettävä suoraan sen päällä. NFC-tekniikalla tarkistetaan, onko laitteella myös todella lupa avata lukko. Tässä mukaan tulee salaustekniikka. Samalla energiaa siirretään kontaktittomasti kondensaattoriin, joka avaa tai sulkee lukon.

Ratkaisun ydin on ohjelmoitava 32-bittinen ARM Cortex-M0 -mikro-ohjain, jossa on sisäänrakennettu NFC-etuaste. Integroidun sähkön generoinnin ja H-sillan ansiosta NAC1080 antaa asiakkaille mahdollisuuden tuoda markkinoille pienikokoisia älylukkoja, joissa on vain vähän komponentteja. NAC1080:ssa on lisäksi integroitu AES128-kiihdytin ja todellinen satunnaislukugeneraattori, jotka mahdollistavat tietojen salauksen ja salauksen purkamisen erittäin alhaisella virrankulutuksella.

Infineon-tekniikka soveltuu erityisen hyvin vähän mekaanista vaivaa vaativiin lukkoihin, kuten toimistokalusteisiin, sairaaloihin ja kuntosaleihin. Muita mahdollisia käyttökohteita ovat polkupyörän lukot, postilaatikot ja pakettilaatikot. Ratkaisu tarjoaa siten lisää käyttömukavuutta ja joustavuutta ja samalla alentaa yksityisten ja liikekiinteistöjen avaintenhallinnan kustannuksia.

Infineonin uutta ratkaisua voidaan kuitenkin käyttää myös monimutkaisissa lukitusjärjestelmissä, kuten etuovissa. Se toimii hätäratkaisuna, kun tavallisten älylukkojen paristot ovat lopussa tai kun avaimet katoavat.

Älylukkojen markkinat kukoistavat. Niiden arvoksi arvioitiin vuonna 2020 jo noin 1,4 miljardia dollaria, ja vuonna 2028 puhutaan jo 5,3 miljardista dollarista.