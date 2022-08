Milloin sähköautolla ajaminen on bensaa kalliimpaa?

Polttoaineiden hinnat ovat viimeisen vuoden aikana puhuttaneet kaikkia. Nyt bensalitra saa taas alle 2 eurolla, kun öljyn maailmanmarkkinahinta on pudonnut ja jakeluvelvoitetta on laskenut. Samaan aikaan sähkön hinta nousee voimakkaasti. Milloin sähköautolla ajamisesta tulee bensa-autoa kalliimpaa?

Sähkön hinnassa maksetaan sekä energiasta, sähkönsiirrosta että verosta. Jos on onnistunut tekemään edullisen kiinteähintaisen sopimuksen, maksaa tällä hetkellä karkeasti 10 senttiä kilowattitunnilta. Yleensä ajatellaan, että sähköauto kuluttaa 20 kilowattituntia sadalla kilometrillä. Tällöin ajo maksaisi kaksi euroa.

Samaan aikaan bensa-auto kuluttaa esimerkiksi 7,5 litraa sadalla. Hinnaksi tulee näin 15 euroa. Summat ovat tietysti vain suuntaa-antavia eivätkä pidä sisällään erilaisia käyttömaksuja, veroja ja hankintahintoja. Bensapihillä pikkuautolla pääsee kympin pintaan.

Mikäli käyttää pörssisähköä ja kilowattitunnin hinta nousee esimerkiksi 50 senttiin, kallistuu sähköautolla ajetun sadan kilometrin hinta kymppiin. Eilisen aikana pörssisähkön hinta käväisi pahimmillaan jo eurossa, jolloin sata kilometriä maksaisikin 20 euroa.

Tietenkään tilanne ei ole näin yksioikoinen. Kotona ihmisillä on käytössään erilaisia yösähkösopimuksia, joilla sähköautoilu säilyy pitkään selvästi edullisempana. Myös Suomen latausverkosto tiivistyy kovaa vauhtia. Tämän uskoisi synnyttävän kilpailua asiakkaista, mikä toivottavasti näkyy hinnoittelussa.

Esimerkiksi S-ryhmän ABC-lataus on tästä hyvä esimerkki. Energian hinta on 20 senttiä kilowattitunnilta riippumatta lataustehosta. Kun käytössä on esimerkiksi 50 ja 80 kilowatin syötöt, kannattaa sillä automatkan keskeyttävällä lounaalla jo käydä.

Tämän hetken ennusteiden mukaan sähkön pörssihinta voi loppuvuoden aikana jopa kolminkertaistua. Voi hyvin olla, että vuodenvaihteessa sähköautoilu on jopa kalliimpaa kuin paheellisella bensalla köröttely. Ensi keväänä hintojen pitäisi ennusteiden mukaan laskea lähemmäksi normaalitasoa. Se on ennusteiden käyrissä piirretty jonnekin 10-20 sentin välille kilowattitunnilta.