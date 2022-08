Suomalaisella koodilla ajavat robottiautot tulevat 2024

Sensible 4 on julkistanut ensimmäisen itsestään ajavan ajoneuvon ohjelmistoalustansa nimellä DAWN. Ohjelmistotuotteen teknologia mahdollistaa itseajavuuden eri sääolosuhteissa, ilman kaistamerkintöjä ja se nojaa vuosikymmenten ulkorobotiikkatutkimukseen.

Perusteellisten simulointien ja yleisillä teillä toteutettujen testien jälkeen DAWN on nyt valmis OEM-asiakkaille, tulevien SAE Level 4 -automaatiotasolla toimivien ajoneuvojen tuotekehitysprojekteja varten. Sensible 4 tähtää siihen, että markkinoille tulee DAWN-ohjelmistoalustalla sarjatuotettuja ajoneuvoihin vuodesta 2024 alkaen.

Itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoalusta DAWN on ainutlaatuinen kyky operoida kaikissa sääolosuhteissa ilman näkyviä kaistamerkintöjä, mikä mahdollistaa itsestään ajavien ajoneuvojen käytön alueilla ja olosuhteissa, joita vielä aiemmin pidettiin mahdottomina. Toimitusjohtaja Harri Santamalan mukaan DAWN pystyy operoimaan kaikissa sääolosuhteissa, myös pimeässä ilman tien kaistamerkintöjä sekä muuttuvissa ympäristöissä.

- DAWN on nyt valmis ajoneuvovalmistajille tulevien tuotteiden tuotantolinjojen suunnittelua varten. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme aktiivisesti ratkaista tulevaisuuden liikkumishaasteita, kuten kuljettajapulaa jo tänään, samalla kun kehitämme kestäviä ratkaisuja.

DAWN on SAE tason 4 itseajavien ajoneuvojen ohjelmistoalusta, joka tarjoaa kolme ratkaisua yhdessä: Se mahdollistaa viimeisen kilometrin matkustajaliikennöinnin ja tavaratoimitukset, sekä itseajavuuden teollisuuden tarpeisiin. Tason 4 itseajava ohjelmisto tarkoittaa, että ajoneuvo pystyy operoimaan rajoitetussa ympäristössä ja olosuhteissa ilman ihmisen avustusta. Ajoneuvoa voidaan myös ohjailla etäyhteyden välityksellä.

DAWN on järjestelmäagnostinen, eli se soveltuu erilaisille ajoneuvoille ja antureille. Yksi DAWN -ohjelmistoalustan keskeinen ominaisuus on etähallinta, jossa ihmisoperaattori voi hallita useita ajoneuvoja yhtäaikaisesti. Etähallinta on kaupallisesti kestävän toiminnan perusta.

DAWN on tällä hetkellä käytössä Bodøssä, Norjassa, jossa Sensible 4 osallistuu maailman ensimmäiseen pitkäaikaiseen itseajavien ajoneuvojen pilottiprojektiin napapiirin pohjoispuolella.