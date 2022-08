3D-konenäköä 3 millin tarkkuudella

Analog Devices on tuonut teollisuuteen signaalin lentoaikaa mittaavan iToF-moduulin, joka pystyy mittaamaan etäisyydet +/- 3 millimetrin tarkkuudella. ADTF3175-moduuli on tarkoitettu konenäkösovelluksiin teollisuusautomaatiosta logistiikkaan, terveydenhuoltoon ja lisättyyn todellisuuteen.

ADTF3175 tarjoaa suunnittelijoille skaalautuvan, täysin suunnitellun ja kalibroidun syvyysmittausjärjestelmän, joka voidaan integroida 3D-anturi- ja -näköjärjestelmiin. Tällä eliminoidaan tarve lisätä järjestelmiin erikoisoptiikkaa.

Valmis moduuli puolestaan ​​nopeuttaa markkinoille tuloa yksinkertaistamalla monimutkaista anturin suunnitteluprosessia. Vankka, korkearesoluutioinen moduuli on erityisesti suunniteltu toimimaan erilaisissa ympäristöolosuhteissa, ja se hyödyntää huippuluokan Lumentum OPerationsin VCSEL-laseria.

ADTF3175:ssä on infrapunavalolähde optiikalla, laserdiodilla ja ohjaimella sekä vastaanotinpolku linssillä ja optisella kaistanpäästösuodattimella. Moduuli sisältää myös flash-muistin kalibrointia ja laiteohjelmiston tallennusta varten sekä tehonsäätimet paikallisten syöttöjännitteiden tuottamiseksi. Siinä on esiohjelmoitu useita toimintatiloja, jotka on optimoitu pitkälle ja lyhyelle matkalle.

ADI:n ToF-osaston johtaja Tony Zarolan mukaan konenäössä on omaksuttava harppaus pienempien, hienovaraisempien kohteiden nopeampaa havaitsemiseen teollisuusympäristöissä. - ADTF3175:n vertaansa vailla oleva resoluutio tarkoittaa, että teollisuusrobotti ymmärtää toimintatilansa paremmin ja pystyy työskentelemään tuottavammin.

ADTF3175-moduulin mukana tulee avoimen lähdekoodin viitesuunnittelu järjestelmän toteuttamiseksi. Moduuli on kooltaan 42 x 31 x 15,1 millimetriä. Hintaa moduulilla on 197 dollaria.