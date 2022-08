25 prosenttia enemmän irti aurinkokennosta

Perovskiittikalvoista puhutaan paljon aurinkokennojen kehityksessä. Kyse on periaatteessa edullisesti valmistettavasta mineraalikalvosta, jonka lisääminen kennorakenteeseen parantaa kennon hyötysuhdetta. Ruotsalaisen Evolarin kalvolla tandem- eli kaksikerrosrakenne generoi auringonvalosta 25 prosenttia enemmän sähköä.

Evolar kehittää omia perovskiittimateriaaleja, joita voidaan hyödyntää aurinkokennojen tandem- eli monikerrosrakenteissa. Perinteiset aurinkokennot ovat luotettavia ja halpoja, mutta ne ovat saavuttaneet maksimikykynsä muuntaa valoa sähköksi.

Evolar on kehittänyt ainutlaatuisen teknologian, joka tuottaa 25 prosenttia enemmän sähköä samalta alalta. Tekniikkaansa yhtiö kutsuu nimellä PV Power Booster. Tämä tandem-aurinkokennoteknologia tarkoittaa, että käyttöön on lisätty toinen erittäin ohut aurinkokennokerros perovskiitista.

Nyt yhtiön Uppsalassa sijaitsevassa laboratoriossa on todistettu, että perovskiittikalvon elinikä yltää alan vaatimaan 25 vuoden toiminta-aikaan. Uusimmissa testeissään Evolar on asettanut kalvot korkealle kosteudelle ja lämpötilalle. Tuotteen sertifiointi vaatii 1000 tuntia minimaalisilla suorituskyvyn muutoksilla. Evolar on nyt saavuttanut yli 2000 tuntia testin vakausvaatimusten puitteissa, mikä osoittaa, että aurinkokennot ovat todennäköisesti stabiileja yli 25 vuotta.

Uppsalassa Evolarilla on pilottituotantolinja. Yhtiön bisnesideana on myydä perovskiittikalvojen tuotantolaitteita ja prosessia kennojen valmistajille.