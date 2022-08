Teknologiapalveluyhtiö Etteplan ilmoittaa tehneensä ostotarjouksen ruotsalaisesta emcon AB:stä. Etteplan tarjoaa Semconin osakkeesta 149 kruunua eli kokonaiskauppahinta nousee yli 250 miljoonaan euroon.

Liikenteessä sähköautoja näkee yhä useammin, itse asiassa koko ajan. Tilastot kuitenkin paljastavat totuuden sähköautokannan kehittymisestä. Norjaan ei minkään maan lukuja kannata verrata, mutta länsinaapuri Ruotsissa puhutaan aivan toisenlaisista määristä.

Suomessa on käynnissä melkoinen buumi sähköautojen latauslaitteiden rakentamisessa. Sähköteknisen kaupan liiton mukaan kasvu nojaa nyt tehokkaampiin latureihin. Kiinteistöihin asennetaan nyt 22 kilowatin perusalatauslaitteita.

Elektroniikan komponenttien toimittaja Digi-Key Electronics on juhlinut tuotejakelukeskuksensa laajennusta Minnesotan Thief River Fallsissa. Jakelukeskuksen koko kasvoi yli 204 000 neliömetrin verran. Nyt logistiikkakeskuksella on kokoa lähes 280 000 neliömetriä.

Orgaaniset aurinkokennot ovat kevyitä, joustavia ja taipuisia. Myös niiden muunnostehokkuus on hyvä. Niiden ongelma on se, että teholtaan korkea. Useimmat orgaanisten kennojen elektrodit käyttävät kuitenkin indiumtinaoksidia, joka on liian kallista ja haurasta, jotta se mahdollistaisi joustavien, suurikokoisten aurinkopaneelien valmistamisen.

Vuoden toinen neljännes oli ankeaa aikaa kannettavien tietokoneiden valmistajille. Strategy Analyticsin mukaan huhti-kesäkuussa myytiin globaalisti 55,5 miljoonaa kannettavaa. Määrä on 15 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Grafiikkaprosessorit ovat pahamaineisen tehosyöppöjä suorittimia, koska niissä on paljon transistoreja jotka kytkeytyvät päälle ja pois valtavalla nopeudella. Siirtyminen uusiin viivanleveyksiin auttaa, mutta ongelmaksi muodostuu dataväylän energiankulutus.

Tutkimuslaitos Dell´Oro on raportoinut mobiiliverkkojen tukiasemien markkinoista vuoden toisella neljänneksellä. Kokonaismarkkina kutistui ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen. Luvuista selviää myös, että Nokia ja Ericsson on käytännössä työnnetty ulos maailman suurimmilta verkkomarkkinoilta.

Jokavuotisessa Black Hat -tietoturvakonferenssissa esitellään aina myös uusia haavoittuvuuksia. Nyt tapahtumassa on esitelty Linux-ytimen haavoittuvuus, joka on potentiaalisesti erittäin vaarallinen. Sen avulla on periaatteessa mahdollista päästä käsiksi järjestelmän kaikkiin resursseihin.

Suomi kohisee tällä hetkellä siitä, mitä pääministeri on tehnyt vapaa-ajallaan. Analyyseissä on keskitytty jopa videon äänen spektrianalyysiin. Pian tälle analyysille ei ole tarvetta. Deepfake-videoiden tuotanto on kovassa kasvussa.