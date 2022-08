Sähköautojen lataus ja erityisesti pikalataus toimii käytännössä vaihtelevalla teholla. Laturi ja auton järjestelmä joutuvat ensin kommunikoimaan keskenään, ennen kuin lataus täydellä teholla voi käynnistyä. Sen jälkeen lataustehoa säädellään akun eliniän optimoimiseksi. Tämä näyttää olevan turhaa.

Nopeat häiriöpiikit muodostavat vakavan ongelman moottorinohjaimissa ja muissa ohjausjärjestelmissä. Analog Devicesin uusimmat eristetyt sigma-delta-modulaattorit nostavat yhteismuotoisten transienttien siedon CMTI-lukemat uudelle tasolle ja vähentävät merkittävästi lämpötilan muutosten aiheuttamaa ryömintää. Tästä on suurta hyötyä nykyaikaisten ohjausjärjestelmien mittaussovelluksissa.

WSTS on päivittänyt tämän ja ensi vuoden ennusteensa puolijohdemarkkinoille. Tänä vuonna kasvua tulee 13,9 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu 4,6 prosenttiin ja markkinoiden koko kasvaa 633 miljardiin dollariin. Lukema on alan uusi ennätys.

Prosessorivalmistajat lisäävät työasemasuorittimiensa ydinten määrää koko ajan, mutta onko siitä hyötyä? Kasvaako suorituskyky? Intelin ja AMD:n uusimpien työasema/palvelinprosessorien tulokset osoittavat kiistatta, että ydinten määrällä on väliä. Enemmän on parempi.

Teknologiapalveluyhtiö Etteplan ilmoittaa tehneensä ostotarjouksen ruotsalaisesta emcon AB:stä. Etteplan tarjoaa Semconin osakkeesta 149 kruunua eli kokonaiskauppahinta nousee yli 250 miljoonaan euroon.

Liikenteessä sähköautoja näkee yhä useammin, itse asiassa koko ajan. Tilastot kuitenkin paljastavat totuuden sähköautokannan kehittymisestä. Norjaan ei minkään maan lukuja kannata verrata, mutta länsinaapuri Ruotsissa puhutaan aivan toisenlaisista määristä.

Suomessa on käynnissä melkoinen buumi sähköautojen latauslaitteiden rakentamisessa. Sähköteknisen kaupan liiton mukaan kasvu nojaa nyt tehokkaampiin latureihin. Kiinteistöihin asennetaan nyt 22 kilowatin perusalatauslaitteita.

Elektroniikan komponenttien toimittaja Digi-Key Electronics on juhlinut tuotejakelukeskuksensa laajennusta Minnesotan Thief River Fallsissa. Jakelukeskuksen koko kasvoi yli 204 000 neliömetrin verran. Nyt logistiikkakeskuksella on kokoa lähes 280 000 neliömetriä.

Orgaaniset aurinkokennot ovat kevyitä, joustavia ja taipuisia. Myös niiden muunnostehokkuus on hyvä. Niiden ongelma on se, että teholtaan korkea. Useimmat orgaanisten kennojen elektrodit käyttävät kuitenkin indiumtinaoksidia, joka on liian kallista ja haurasta, jotta se mahdollistaisi joustavien, suurikokoisten aurinkopaneelien valmistamisen.

Vuoden toinen neljännes oli ankeaa aikaa kannettavien tietokoneiden valmistajille. Strategy Analyticsin mukaan huhti-kesäkuussa myytiin globaalisti 55,5 miljoonaa kannettavaa. Määrä on 15 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.