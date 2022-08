Sähköasennustandardi SFS 6000 päivittyi

Pienjännitesähköasennuksia koskevasta SFS 6000 -standardista on julkaistu päivitetty versio. Yhteensä 41-osaisessa standardisarjassa on kaksi kokonaan uutta osaa: SFS 6000-5-57 koskee kiinteiden akustojen asennuksia ja SFS 6000-7-716 Pienoisjännitteisen tasasähkötehon jakelua tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan kaapeloinnin kautta.

Vuoden 2022 standardipäivitys ei sisällä radikaaleja uusia vaatimuksia, kuten edellisiltä päivityskierroksilta tuttu vikavirtasuojausvaatimuksen asteittainen laajentaminen.

Standardin termistöä on päivitetty ja lisäsuojauksen vaatimuksia täsmennetty. Myös usean syötön järjestelmät on otettu paremmin huomioon. Uuden standardin mukaan myös kontaktorin käyttö hätäpoiskytkentään on sallittu, mikäli käytetään kontaktoria, jonka mitoitusvirta on vähintään 1,5-kertainen kuormitusvirtaan nähden tai asennetaan kaksi mitoitusvirtaista kontaktoria sarjaan.

Standardisarjaan on myös lisätty esimerkkejä toiminnallisen maadoituksen käytöstä ja tarkennettu maallikoiden liitettäväksi tarkoitettujen valaisinten liitäntätarvikkeiden vaatimuksia.

Liesiturvallisuuteen tiukennuksia

Lieden ja uunin väärinkäyttö on yleisin yksittäinen sähköpalon syy Suomessa. Edellisessä standardin päivityksessä vuonna 2017 standardiin lisättiin suositus standardin SFS-EN 50615 mukaisen teknisen ratkaisun, kuten esimerkiksi liesiturvalaitteen käytöstä liesipalojen ehkäisyyn.

Uudessa standardissa on lisätty vaatimus kotitalouksiin ja muihin nukkumista palvelevien tilojen lähellä oleviin tiloihin kiinteästi asennettavien liesien ja liesitasojen valinnassa ja/tai asennuksessa noudatettavista ”erityisistä toimenpiteistä”, jolla tätä palovaaraa pienennetään. Tällaisia toimenpiteitä ovat standardin mukaan esimerkiksi:

- standardin SFS-EN 50615 mukainen liesivahti

- muu liesipalon havaitseva turvatekniikka

Ottaen huomioon käyttäjän havainto- ja toimintakyky voidaan käyttää myös seuraavia toimenpiteitä:

- käyttää keittolevyjä ohjaavilla tahattoman päälle kytkeytymisen estävillä käyttökytkimillä varustettua induktioliettä tai -liesitasoa

- käyttää käytön ajastimella varustettua liettä tai liesitasoa

- käyttää turvalaitetta, joka tekee kuuluvan hälytyksen havaitessaan liedestä tai liesitasosta johtuvan tulipalon.

Seniori- ja palveluasumisessa sekä erityisryhmien asunnoissa on uusien sähköliesien ja liesitasojen syöttö pakko varustaa standardin SFS‑EN 50615 mukaisella liesivahdilla, joka katkaisee syötön havaitessaan tulipalon. Muun tyyppisissä tiloissa suositellaan tällaisen liesivahdin käyttöä.

Sähköautojen lataus huomioitu paremmin

Sähköautojen latausjärjestelmiä koskevaan standardin osaan on lisätty vaatimukset tilanteelle, jossa sähköajoneuvo voi toimia rinnan muiden teholähteiden kanssa. Myös kirjavaa tulkintaa herättäviä asioita, kuten latausjärjestelmiltä vaadittavia käyttöönottomittauksia, on selvennetty opastavalla tekstillä. Standardiin on lisätty myös vaatimuksia tapauksessa, jossa sähköautoa ladataan tavallisesta kotitalouspistorasiasta.

Myös muualta on pyritty poistamaan kentällä kirjavaa tulkintaa aiheuttavia kohtia. Esimerkiksi standardiin on kirjattu nyt, että pesukoneen saa tietyin ehdoin sijoittaa suihku- ja kylpytiloihin alueelle 1. Myös saunan valaisinten asennusvaatimuksia on täsmennetty.

Nollaluokan pistorasiat historiaan – mutta varo huijareita!

Uuden standardin mukaan vanhoihinkaan asennuksiin ei saa enää asentaa uusia nollaluokan pistorasioista. Vanhan rikkinäisen 0-luokan pistorasian saa edelleen vaihtaa ehjään. Olemassa olevat nollaluokan pistorasiat ovat edelleen laillisia, eikä niitä tarvitse korvata ilman erityistä syytä. Nollaluokan pistorasiat eivät ole siis jatkossakaan ”laittomia”, vaikka esimerkiksi turhia sähköremontteja etenkin vanhuksille kaupittelevat niin joskus uskottelevatkin.

Voi noudattaa vaikka heti

Päivitettyä standardia voi hyödyntää asennus- ja suunnittelutöissä vaikka heti. Pakolliseksi sen noudattaminen tulee, kun sähköturvallisuusviranomainen on päivittänyt standardin sähköturvallisuuslain mukaiseen standardiluetteloon (Tukes-luettelo S10). Tämä on perinteisesti tapahtunut vuoden vaihteessa. Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva sähkölaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen standardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa päivityksestä.

Sähköalan standardointi on kansainvälistä

Sähköalalla pyritään välttämään päällekkäistä ja turhaa työtä. Suomessa käytössä oleva sähköasennusstandardikin perustuu eurooppalaiseen HD 60364 -standardisarjaan, joka puolestaan perustuu kansainväliseen IEC 60364 -standardisarjaan.

Vesa Linja-aho

Kirjoittaja on tietokirjailija ja itsenäinen sähköturvallisuusasiantuntija, joka toimii asiantuntijana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä standardointityöryhmissä.

Kuva: Jospi Oy