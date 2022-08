Samsungin SSD-uutuus: ei sittenkään PCIe 5.0 -tukea

Samsung on esitellyt uusimman pelaajille ja graafisille ammattilaisille tarkoitetun SSD-levyn. 990 Pro pohjautuu PCIe 4.0 -väylään, vaikka huhuissa liikkui jo seuraavan polven PCIe 5.0 Sitä joudutaan siis vielä odottamaan.

Nopea uutuuslevy silti on. Samsungin tuoreimman V-NAND-piirin ja uuden patentoidun ohjaimen ansiosta 990 PRO:n nopeus on huipputasolla PCIe 4.0 -liitännässä. Peräkkäiset luku- ja kirjoitusnopeudet ovat jopa 7450 megatavua sekunnissa ja 6900 megatavua sekunnissa, kun taas satunnaiset luku- ja kirjoitusnopeudet kirjataan lukemin 1 400 000 ja 1 550 000 IOPS. 980 Pro -edeltäjään verrattuna satunnaisluku on nopeutunut peräti 55 prosenttia.

NVMe SSD:t mahdollistavat myös pelikonsolien ja pelien uusimman teknologian täyden hyödyntämisen. Samsung on testannut levyn nopeutta Luminous Productionsin pian ilmestyvän, uusinta pelien lataustekniikkaa tukevan Forspoken-toimintaroolipelin kanssa. Testissä kartan latausaika oli noin yksi sekunti. SATA-väyläisellä SSD:llä aikaa kului neljä sekuntia ja HDD-kiintolevyllä 28 sekuntia.

Uutuuslevy on 50 prosenttia 980-edeltäjää energiatehokkaampi. Tämän ansiosta levy sopii hyvin myös tehokannettaviin. Samsungin 990 PRO tulee saataville Pohjoismaissa lokakuusta 2022 alkaen. Kahden teratavun mallin suositushinta on 389 euroa. Ensi vuonna luvassa on myös neljän teratavun versio.