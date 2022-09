Tietoturvayhtiö Trend Micro on julkistanut tietoturvaraporttinsa vuoden ensimmäiseltä puoliskolta. Yksi raportin ennusteista sanoo, että kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiä tehtailevat verkkorikolliset kohdistavat tulevina vuosina iskujaan Linux-palvelimiin ja sulautettuihin järjestelmiin aiempaa enemmän.

Softbankin omistama Arm hallitsee älypuhelimien markkinoita suvereenisti. Jokaisesta puhelinprosessorista maksetaan käytännössä sille rojalteja. Nyt Arm on haastanut Qualcommin oikeuteen lisenssisopimuksen rikkomisesta. Syytös liittyy Qualcommin vuodentakaiseen Nuvia-yrityskauppaan.

Helvar on esitellyt uusia tuotteita, joilla voidaan yksilöllisesti säätää valaisimia järjestelmässä. Ratkaisu perustuu uusiin DALI-datansiirtoa tukeviin 32XTR-Tracksensor -antureihin, jotka voidaan asentaa suoraan valaistuskiskoon.

Uusien autojen rekisteröinnit laskivat edelleen Euroopassa heinäkuussa. Täyssähköisten myynnin kasvu jatkuu, vaikka onkin hidastunut. Ladattavan hybridin suosio sen sijaan romahti. Syynä on PHEV-tekniikan putoaminen kannustimien piiristä monissa Euroopan maassa.

Intel on jo aiemmin sanonut tukevansa avoimeen lähdekoodiin perustuvien RISC-V-prosessorien kehitystä. Nyt yhtiö on lähtenyt tuumasta toimeen ja esitellyt valmiin kehitysalustan RISC-V-suunnitteluun. Mukana hankkeessa on koko joukko RISC-V-pioneereja.

Suomi on Euroopan ja koko maailman kyberturvallisin maa. Tämä käy ilmi Reboot Digital PR Servicesin uusimmasta tutkimuksesta.

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä Metsähovin geodeettinen tutkimusasema Kirkkonummella tekee teknologiaharppauksen ottaessaan käyttöönsä uusitun mittalaitteiston. Sen ansiosta Suomi saa ennennäkemättömän tarkkaa paikkatietoa. Tarkkuus paranee jopa millimetritasolle.

Useimmat ulkomaiset yritykset ovat jättäneet tai jättämässä Venäjän tämän vuoden aikana. Nyt saman ovat vahvistaneet Nokia ja Ericsson MobileWorld-uutisille. Syynä on tietenkin Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Eaton täydentää easyE4-releen tiedonsiirtovaihtoehtoja Modbus RTU -moduulilla. Tämä vakiintunut ja laajalti käytetty väyläprotokolla tarjoaa avoimen ja standardoidun rajapinnan automaatiotoimintojen kustannustehokkaaseen toteuttamiseen. Sille löytyy käyttökohteita perinteisessä kone- ja laiterakentamisessa sekä rakennusautomaatiossa ja DNV-sertifioinnin ansiosta myös merenkulkualalla.

Sähköauton suurin haaste on latausinfran lisäksi kantama, latauspaikkojen etsintä aiheuttaa tunnetusti jopa ahdistusta. Kiinalainen Svolt Energy on kehittänyt 20 ampeeritunnin rikkiakun prototyypin, jonka energiatiheys on 350-400 Wh/kg. Akun avulla olisi mahdollista ajaa sähköautolla yhdellä latauksella jopa yli 1000 kilometriä.