Galliumnitridi mullistaa nyt autolaturin

Autolatureita on ollut tarjolla iät ja ajat, mutta niiden teho on ollut pieni. Usein lataus jaksaa juuri ja juuri pitää laitteen hengissä, jos sillä tekee jotain navigointia raskaampaa. Nyt OnePlus on esitellyt autolaturin, joka lataa OnePlussan uudempia puhelimia jopa 80 watin teholla.

OnePlus 10T -mallin myötä yhtiö toi markkinoille puhelimen, joka latautuu 150 watin teholla. Tämä SuperVOOC-tekniikka toden teolla muuttaa puhelimen käyttöä, kun lataus ei enää ole ongelma. Salaisuus piilee uusissa GaN- eli galliumnitridipohjaisissa tehokomponenteissa. Nyt SuperVOOC 80W -autolaturi tekee saman tempun.

Esimerkiksi uuden OnePlus 10T -puhelimen akun saa prosentista 50 prosenttiin vain 11 minuutissa. Täyteen akun lataa 29 minuutissa. Autolatureissa vauhti on oikeasti ennenkuulumaton. Laturilla voi ladata kaikkia OnePlus-laitteita sekä myös muun merkkisiä älypuhelimia. USB-A-liitäntä tukee OnePlussan laitteita, toinen portti on USB-C-tyyppiä ja se tukee PD-latausta 30W asti. Kun molempia latausportteja käytetään samanaikaisesti, laturin maksimiteho on 63 wattia.

SuperVOOC on OPPO:n vuonna 2014 kehittämä pikalataustekniikka, joka on suunniteltu tarjoamaan äärimmäinen latauskokemus alhaisemmalla lämmöllä. VOOC on lyhenne sanoista Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging, ja se luottaa kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon, polun impedanssin tunnistamiseen ja kuormitusjännitteen seurantatekniikkaan täydentääkseen dynaamisesti vakiojännitteen ja -virran ohjauksen. Suurvirtatilassa segmenttivakiovirran ulostulo toteutetaan avoimen jännitesilmukan kautta.

Laturin portit käyttävät lämpötilan ylittyessä katkaisumekanismia, joten laturi ei lämpenn yli 40-asteiseksi. Autolaturi on käynyt läpi sarjan tiukkoja testejä turvallisuuden varmistamiseksi ja laturissa on valkoinen rengasvalo turvailmaisimena varmistamassa käyttäjälle, että turvallinen lataus on taattu.

Laturi maksaa OnePlussan verkkokaupassa 59,99 euroa.