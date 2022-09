Ensimmäinen kyberiskut kestävä muisti autoihin

ISO/SAE 21434 -standardi suojaa ajoneuvojen ja autojen turvallisuutta määrittelemällä vaatimukset, jotka tekevät autojen järjestelmistä kestävämpiä kyberhyökkäyksiä vastaan. Taiwanilainen Winbond on nyt esitellyt markkinoiden ensimmäinen muistin, joka on sertifioitu uutta standardia varten.

ISO 21434 hahmottelee kriteerit, joita tarvitaan autoteollisuuden järjestelmien konseptin, kehityksen, tuotannon, käytön ja käytöstä poistamisen aikana. Monet autonvalmistajat ja niiden komponenttitoimittajat tekevät tästä osastosta pakollisen parantaakseen kyberuhkien hallintaa merkittävästi.

ISO/SAE 21434 -standardi koskee ajoneuvojen mikrotietokoneita ja niiden osia. Autoteollisuuden on mukautettava laitteita, jotka pystyvät täyttämään tämän standardin ja tarjoamaan vaaditun suojan kyberuhkia vastaan.

Winbond on ensimmäinen muistivalmistaja, joka on saanut tämän Road vehicles CyberSecurity -sertifikaatin. Yhtiön TrustME W77Q Secure Flash on jo saanut Common Criteria EAL2- ja ISO26262 ASIL-C Ready -sertifikaatit SGS Brightsightilta ja SGS-TÜV Saarilta. Arvostetuilla alan tunnustamilla turvallisuussertifikaateilla TrustME W77Q Secure Flash voi samanaikaisesti täyttää uudet turvallisuuden ja kyberturvallisuuden vaatimukset autoteollisuuden sovelluksissa.