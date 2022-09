Parhaimmissa kamerapuhelimissa on jo jopa viisi kameraa. Tämä kehitys on kasvattanut CMOS-kamerakennojen markkinaa jo viimeiset 13 vuotta. Tänä vuonna markkinat laskevat 18,6 miljardiin dollariin eli 7 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Älypuhelin ei enää kasvata markkinoita, vaan kasvu tulee muilta sektoreilta.

Applen uusi iPhone 14 pitää sisällään palon uutta. Pääkamera ja ultralaajakenno kasvoivat ensimmäistä kertaa 48 megapikseliin, lovi vaihtui huippumalleissa ”dynaamiseen saareen” tai saarekkeeseen, mikä näyttää todella innovatiiviselta ja monikäyttöiseltä idealta. Mutta silti moni analyytikko ihmettelee, mitä Apple puuhastelee iPhonen liitännän kanssa.

Komponenttikaupassa on edelleen monia haasteita. Autoelektroniikka kärsii Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, jossa on tehty merkittäviä määriä kaapelisarjoja. TMSC:n linjat ovat tukossa, kun Apple on varannut käyttöönsä kaiken valmistuksen. - Komponenttipula on kuitenkin helpottamassa, sanoo Mouserin markkinoinnista Euroopassa vastaava Marie-Pierre Ducharme.

Kuituverkkoa Suomeen rakentava Valokuitunen on sopinut Eltelin kanssa 200 miljoonan euron arvoisesta verkon laajennusrakentamisesta. Yhtiön mukaan heidän verkkonsa tavoittaa laajennuksen jälkeen reilusti yli 200 000 kotitaloutta.

Saksalainen automaatioyritys KUKA on esitellyt uuden iiQoT-alustan, joka antaa pienemmille automaatiota hyödyntäville yrityksille samat mahdollisuudet kuin suurilla teollisuuskonserneilla. Pilvipalvelun kautta heillä on täysi kontrolli siitä, miten hyvin robotit toimivat, milloin ne tarvitsevat huoltoa, onko tuotannossa pullonkauloja ja niin edelleen.

Suomeen on rantautunut uusi kyberturvayritys. Truesec on aloittanut toimintansa kyberturva-asiantuntija Sami Laihon johdolla vastatakseen kasvaneeseen kyberhyökkäysten määrään. Truesecin käynnisti Suomen toiminnot Laihon (kuvassa oik.) ja toimitusjohtaja Matti Vainion voimin elokuussa. Yrityksen taustalla on pääomasijoittaja IK Partners.

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käytön mahdollistavasta lainsäädännöstä. Digi- ja väestötietovirasto kehittää uutta mobiilisovellusta, jolla digitaalista henkilöllisyystodistusta voi käyttää. Sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023.

EDA-talo Cadence Design Systems on esitellyt uuden suunnittelualustan, jota yhtiö kutsuu rohkeasti nimellä EDA 2.0. Kyse on Verisium-alustasta, joka tuo koneoppimismallit ja tekoälyn suunnittelujen verifiointiin. Verisiumin avulla bugit löytyvät 10 kertaa aiempaa nopeammin.

Check Point Research kertoo elokuun haittaohjelmakatsauksessaan, että Formbook ohitti Emotetin yleisyydessä. Mobiilihaittaohjelmien listalle rynnisti vakoiluohjelma Joker ja Apache Log4J palasi hyödynnetyimmäksi haavoittuvuudeksi. Suomessa Emotet jatkoi yleisimpänä haittaohjelmana.

Silicon Labs tunnetaan laajasta langattomien piirien valikoimastaan, johon Suomessakin kehitetään BLE-siruja entisen BlueGigan toimesta. Nyt yhtiö on esitellyt uuden järjestelmäpiirin, joka tuo vähävirtaisimmat WiFi 6 -yhteydet IoT-laitteiden käyttöön.