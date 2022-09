Markkinoille on vasta alkanut ilmestymään PCIe 5.0 -liitäntää tukevia laitteita, mutta laitevalmistajat katsovat o seuraavaan standardiin. Mittauslaitevalmistajat Tektronix ja Anritsu ovat esitellet integroidun testausalustan PCIe 6.0 -vastaanottimelle.

Nvidia esitteli GTC-tapahtumassaan tuttuun tapaa suuren joukon uusia tuotteita. Yksi mielenkiintoisimmista on autojen DRIVE-laskenta-alustan uusi Thor-prosessori. Se pakkaa 2000 teraflopsin suorituskyvyn yhdelle 77 miljardin transistorin piirille.

Helvar vahvistaa digitaalista Helvar Insights -ratkaisuaan. Nyt julkistettava Helvar Insights -laajennus mahdollistaa myös langattoman Helvar ActiveAhead-valaistuksenohjausratkaisun liittämisen pilviratkaisuun.

Vuonna 1981 kehitettiin uusi upea tallennusmuoto, myöhemmin 3,5-tuumaisena maailman valloittanut levyke eli korppu. Todella vanhat meistä vielä muistavat korpun hyvin. Yllättävää on se, että Japanissa tekniikka on edelleen varsin laajasti käytössä, erityisesti hallituksen järjestelmissä.

Jokainen tietää, että Arm-arkkitehtuureihin perustuvat prosessorit hallitsevat niin älypuhelimissa kuin pienemmissä sulautetuissa laitteissa. Nyt Arm on esitellyt uusimman piirinsä Neoverse-alustalle. Sen on tarkoitus lopettaa niin X86- kuin RISC-V-prosessorien pyristelyt datakeskuksissa.

Taiwanilainen Aaeon on päivittänyt sulautetun 85 x 90 millimetrin UP Squared -korttinsa. Kakkosversion moottoriksi on tullut Elkhart Lake -koodinimellä kehitetyt prosessorit, joiden avulla suorituskyky paranee 40 prosenttia. Silti korttia myydään entiseen hintaan.

Piikarbidiin perustuvien MOSFETien käyttö sähköajoneuvojen lisätehoyksiköissä tarjoaa ylivoimaisia etuja piipohjaiseen IGBT-ratkaisuun verrattuna fyysisen koon, painon, energiatehokkuuden ja melun suhteen. Edut voidaan saavuttaa käyttäen kestäviä SiC MOSFET -kytkimiä, alhaisen induktanssin omaavia koteloita ja riittävän älykkäitä hilaohjaimia.

Yli satavuotias puunjalostusyritys lupaa kertaheitolla tuoda logistiikan 2020-luvulle. Koskisen on kehittänyt älykkään lattiapaneelin, joka mittaa ja raportoi rahdin tarkan painon autossa. Tekniikka auttaa optimoimaan tilankäytön reaaliaikaisella datalla, kun esimerkiksi autojen ajelu puolityhjinä voidaan lopettaa.

Parhaimmissa kamerapuhelimissa on jo jopa viisi kameraa. Tämä kehitys on kasvattanut CMOS-kamerakennojen markkinaa jo viimeiset 13 vuotta. Tänä vuonna markkinat laskevat 18,6 miljardiin dollariin eli 7 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Älypuhelin ei enää kasvata markkinoita, vaan kasvu tulee muilta sektoreilta.

Applen uusi iPhone 14 pitää sisällään palon uutta. Pääkamera ja ultralaajakenno kasvoivat ensimmäistä kertaa 48 megapikseliin, lovi vaihtui huippumalleissa ”dynaamiseen saareen” tai saarekkeeseen, mikä näyttää todella innovatiiviselta ja monikäyttöiseltä idealta. Mutta silti moni analyytikko ihmettelee, mitä Apple puuhastelee iPhonen liitännän kanssa.