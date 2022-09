Microchip on esitellyt markkinoiden ensimmäisen Etherner-linkkien fyysisen osan, joka tukee terabittiluokan datanopeuksia. META-DX2+ mahdollistaa parhaimmillaan 1,6 terabitin linjanopeuden päästä-päähän -yhteyksissä. PHY-osan tehtävä on toimia siltana analogisen signaalin ja sen digitaalisen prosessoinnin välillä.

Oracle on esitellyt uuden version Javasta. Java 19 JDK sisältää seitsemän JDK-parannusehdotusta kehittäjien tuottavuuden lisäämiseksi, kielen parantamiseksi ja alustan suorituskyvyn, vakauden ja turvallisuuden parantamiseksi. Useimmat java-koodaajat käyttävät kuitenkin aiempia versioita.

Ei maksu liittymän rakentamisesta, ei verkkoon liittymisestä. Valoo Täyskuitu yrittää nyt houkutella kotitalouksia nopeiden symmetristen yhteyksien käyttäjksi pelkän nettimaksun hinnalla. Kun samalla Valokuitunen ilmoitti laajentavansa verkkoaan jätti-investoinnilla, voidaan pian jo puhua valokuitubuumista.

Tietoturvayritykset toimittavat yrityksille monimutkaisia ohjelmistoja, joiden tehtävä on pitää verkko ja käyttäjät turvassa. Check Pointin asiantuntija Moti Sagey muistutti kuitenkin, että myös heidän työkaluissaan on virheitä. Jopa vakavia haavoittuvuuksia.

Markkinoille on vasta alkanut ilmestymään PCIe 5.0 -liitäntää tukevia laitteita, mutta laitevalmistajat katsovat o seuraavaan standardiin. Mittauslaitevalmistajat Tektronix ja Anritsu ovat esitellet integroidun testausalustan PCIe 6.0 -vastaanottimelle.

Nvidia esitteli GTC-tapahtumassaan tuttuun tapaa suuren joukon uusia tuotteita. Yksi mielenkiintoisimmista on autojen DRIVE-laskenta-alustan uusi Thor-prosessori. Se pakkaa 2000 teraflopsin suorituskyvyn yhdelle 77 miljardin transistorin piirille.

Helvar vahvistaa digitaalista Helvar Insights -ratkaisuaan. Nyt julkistettava Helvar Insights -laajennus mahdollistaa myös langattoman Helvar ActiveAhead-valaistuksenohjausratkaisun liittämisen pilviratkaisuun.

Vuonna 1981 kehitettiin uusi upea tallennusmuoto, myöhemmin 3,5-tuumaisena maailman valloittanut levyke eli korppu. Todella vanhat meistä vielä muistavat korpun hyvin. Yllättävää on se, että Japanissa tekniikka on edelleen varsin laajasti käytössä, erityisesti hallituksen järjestelmissä.

Jokainen tietää, että Arm-arkkitehtuureihin perustuvat prosessorit hallitsevat niin älypuhelimissa kuin pienemmissä sulautetuissa laitteissa. Nyt Arm on esitellyt uusimman piirinsä Neoverse-alustalle. Sen on tarkoitus lopettaa niin X86- kuin RISC-V-prosessorien pyristelyt datakeskuksissa.

Taiwanilainen Aaeon on päivittänyt sulautetun 85 x 90 millimetrin UP Squared -korttinsa. Kakkosversion moottoriksi on tullut Elkhart Lake -koodinimellä kehitetyt prosessorit, joiden avulla suorituskyky paranee 40 prosenttia. Silti korttia myydään entiseen hintaan.