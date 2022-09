Autoihin tulee gigabitin optinen verkko

Autojen sisäisissä verkoissa datan nopeus- ja kapasiteettivaatimukset kasvavat koko ajan. Perinteinen CAN ei jatkossa enää riitä ja sen tilalle ovat tulossa nopeammat Ethernet- ja kuituratkaisut

Espanjalainen KDPOF kehittää optisia kytkinratkaisuja myös ajoneuvoihin. Nyt yritys on yhdessä NXP Semiconductorsin kanssa esitellyt ensimmäisen evaluointikortin, jolla voidaan tetata gigabitin optista verkkoa ajoneuvossa. Alustan on tarkoitus vastata tulevaisuuden verkkoon kytkettyjen autonomisten ajoneuvojen tarpeisiin.

KDPOF:n ensimmäinen autoihin kehitetyssä Ethernet-kytkimessä (EVB9351-AUT-SW-NXP) on viisi 1000BASE-RH optista porttia, joista jokainen koostuu KDPOF:n KD9351 FOT- ja KPHDY10533-porteista. Kytkinpiirit (SJA1110) tulevat NXP:ltä. Ne perustuvat Arm Cortex-M7 -prosessoreihin.

512 kilotavun laiteohjelmistolla kytkin käynnistyy alle 100 millisekunnissa. Kytkimessä on valittavissa olevat I/O-jännitteet (1,8 V, 2,5 V ja 3,3 V), mikä helpottaa suunnittelua. Itse kytkinpiiri on pakattu 14 x 14 millimetrin LFBGA256-koteloon. Se on tietysti AEC-Q100-hyväksytty, ja yhteensopiva ISO 26262:n ja ASIL-B:n kanssa.

Optinen Ethernet-yhteys ratkaisee täydellisesti ajoneuvojen haasteet ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden haasteet, KDPOF kehuu. Lisätietoja täällä.

